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أسهم اليابان عند أعلى مستوى منذ أبريل بفضل صعود قطاع الرقائق

11
JUNE
2024
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أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين، الثلاثاء، مع صعود أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل المرتبطة بصناعة الرقائق، مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
 
وتعززت ثقة المستثمرين خلال التعاملات المبكرة في بورصة طوكيو بعدما سجل كل من "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" أعلى مستويات إغلاق على الإطلاق الليلة الماضية.
 
وحققت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق في اليابان أداء قويا على نحو خاص، وذلك بعد المكاسب التي حققها مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا.
 
تحركات الأسهم
 
 
أغلق المؤشر "نيكي" على ارتفاع بنحو 0.25 بالمئة إلى 39134.79 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أبريل.
 
ووصل المؤشر في التعاملات المبكرة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 39336.66 نقطة قبل أن يتراجع وسط تزايد الحذر.
 
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2776.80 نقطة.
 
ويترقب المستثمرون بحذر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو المقرر صدوره غدا الأربعاء.
 
ومن المقرر أيضا أن يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء اجتماعه الذي يستغرق يومين.
 
ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أنه سيحدّث توقعاته.
 
وصعد سهم كل من طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطين بالرقائق بنحو 2.2 بالمئة و1.6 بالمئة على التوالي.
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