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الكويت توقع قرضا رابعا لتطوير شبكة الكهرباء بالبحرين

10
JUNE
2024
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع قرضا رابعا بقيمة 102 مليون دولار للمساهمة في تطوير شبكات نقل الكهرباء في البحرين.
 
وذكرت الوكالة أن القرض يأتي ضمن سلسلة قروض مقدمة من الصندوق الكويتي من أجل "تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت" في البحرين.
 
ومثل الجانب الكويتي في توقيع الاتفاقية التي تأتي ضمن (برنامج التوازن المالي) مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر فيما مثل الجانب البحريني وزير المالية والإقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة.
 
وقال البحر في تصريحات على هامش التوقيع أن المشروع يهدف إلى خفض تيارات القصر المرتفعة للتشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة ونقل الطاقة الكهربائية باعتمادية وبشكل إقتصادي.
 
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يسهم المشروع المقترح في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يسعى لضمان "حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة" والهدف الـ 17 الخاص بالمشاركة نحو تحقيق أهداف التنميةالمستدامة.
 
وأوضح البحر أن مدة القرض تبلغ 20 عاما بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات وسيتم سداد القرض على 32 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى وذلك بعد انقضاء الفترة المذكورة.
 
يذكر أن وزراء مالية كل من الكويت والسعودية والامارات بالاضافة الى صندوق النقد الدولي وقعوا في أكتوبر 2018 الترتيبات الاطارية للتعاون المالي مع البحرين لدعم (برنامج التوزان المالي) الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة بالبحرين بمبلغ 10 مليارات دولار.
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