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لأول مرة القيمة السوقية لإنفيديا تصل إلى 3 تريليونات دولار

7
JUNE
2024
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بلغت القيمة السوقية لأسهم إنفيديا ثلاثة تريليونات دولار للمرة الأولى الأربعاء بعد أن استفادت شركة صناعة الرقائق من السباق بين شركات وول ستريت العملاقة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
 
وارتفعت أسهم الشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي خلال الجلسة 4.75 بالمئة.
 
وبلغ سهم إنفيديا مستوى غير مسبوق خلال جلسة الأربعاء عند 1219.93 دولار، مما منح الشركة قيمة سوقية بلغت ثلاثة تريليونات دولار.
 
وبهذا تكون إنفيديا قد تجاوزت شركة آبل من حيث القيمة السوقية، في وقت يواصل المستثمرون المراهنة على شركة تصنيع الرقائق التي تقف وراء طفرة الذكاء الاصطناعي. وهي الآن ثاني أكبر شركة عامة من حيث القيمة، بعد مايكروسوفت.
 
 
وبلغت قيمة شركة Apple بعد إغلاق وول ستريت أمس 2.99 تريليون دولار، في حين حافظت مايكروسوفت على الصدارة كأكبر شركة من حيث القيمة السوقية 3.15 تريليون دولار.
 
ارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 24 بالمئة، منذ أن أعلنت الشركة عن أرباح الربع الأول في شهر مايو وكانت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ العام الماضي.
 
وتسيطر الشركة على ما يقدر بنحو 80 بالمئة من حصة السوق في شرائح الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات، والتي تجتذب استثمارات بمليارات الدولارات من كبار موردي خدمات الحوسبة السحابية.
 
كما أصبح المستثمرون أكثر ارتياحًا لاستمرار النمو الهائل الذي تحققه شركة إنفيديا في المبيعات لمجموعة قليلة من شركات السحابة.
 
بالنسبة للربع الأخير، ارتفعت إيرادات قطاع مراكز البيانات، والذي يشمل مبيعات وحدات معالجة الرسومات الخاصة بإنفيديا، بنسبة 427 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 22.6 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 86 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.
 
في غضون ذلك، ارتفعت أسهم آبل بنسبة 5 بالمئة فقط هذا العام، حيث تعثر نمو مبيعات صانعة هواتف الآيفون في الأشهر الأخيرة.
 
وفي تقرير الأرباح الفصلية الأخير لها، ذكرت آبل أن إجمالي المبيعات انخفض بنسبة 4 بالمئة وانخفضت مبيعات الآيفون بنسبة 10 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
 
وتواجه آبل أسئلة استراتيجية حول الطلب في الصين والتصنيع وردود الفعل المتباينة على سماعة الواقع الافتراضي الجديدة الخاصة بها، "فيجن برو".
 
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