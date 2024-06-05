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بريطانيا تبدأ تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز

5
JUNE
2024
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بدأت بريطانيا تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز، الأربعاء، بعد مرور نحو عامين على توليه العرش خلفا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
 
وستظهر صورة الملك تشارلز على الأوراق من فئات خمسة و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا التي يُصدرها بنك إنجلترا. وسيستمر تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث.
 
وقال بنك إنجلترا "هذا النهج يتماشى مع توجيهات العائلة المالكة لتقليل التأثير البيئي والمالي لهذا التغيير، وهذا يعني أن عامة الشعب سيرى عملات الملك تشارلز الثالث بشكل تدريجي للغاية".
 
وكانت الملكة إليزابيث أول من تظهر على الأوراق النقدية البريطانية بخلاف العملات النقدية في إنجلترا التي تحمل صور ملوك وملكات إنجلترا منذ أكثر من 1000 عام.
 
وكُشف عن تصميم الأوراق النقدية الجديدة في ديسمبر 2022، بعد وقت قصير من بدء تداول العملات المعدنية التي تحمل صورة الملك تشارلز. وبخلاف الملك الجديد، لم يتغير تصميم الأوراق النقدية.
 
 
وانخفض استخدام النقد بشكل حاد في بريطانيا في السنوات القليلة الماضية، إذ يفضل المستهلكون بطاقات الخصم وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى.
 
ووفقا لاتحاد التجزئة البريطاني، شكل النقد أكثر من نصف المعاملات في المتاجر في 2014، لكنه انخفض إلى 15 بالمئة بحلول عام 2021 ،لأسباب منها قيود كوفيد-19، قبل أن يرتفع إلى 19 بالمئة في 2022.
 
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الأربعاء "نحن ملتزمون بتقديم الأوراق النقدية طالما يطلبها الجمهور. وإن طرح هذه الأوراق الجديدة للتداول هو دليل على هذا الالتزام".
 
وأصدرت الحكومة البريطانية تشريعا العام الماضي يلزم البنوك بضمان سهولة الوصول إلى النقد.
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