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أسعار النفط في دوامة الهبوط.. 6 جلسات متتالية من الخسائر

5
JUNE
2024
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واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأميركية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.
 
تحرك الأسعار
 
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 77.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 73.07 دولار للبرميل.
 
وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة أمس الثلاثاء وقرابة ثلاثة دولارات للبرميل الاثنين، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.
 
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. وعادة ما يكون ارتفاع المخزونات علامة على تجاوز الإمدادات للطلب.
 
 
وأظهرت أرقام معهد النفط الأميركي ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.
 
كما ارتفعت مخزونات البنزين أكثر من أربعة ملايين برميل، وهو ما يزيد كثيرا عن الزيادة البالغة مليوني برميل التي توقعها المحللون.
 
وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الرسمية الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.
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