living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إرغام "لوفتهانزا" على دفع 775 مليون دولار .. ما القصة؟

4
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نجحت وزارة النقل الأميركية في إرغام ثلاث شركات طيران أبرزها لوفتهانزا الألمانية، على تسديد نحو مليار دولار للمسافرين لإلغاء رحلات أو تغيير كبير في برامجها بسبب جائحة كوفيد-19.
 
وقالت في بيان الاثنين إن لوفتهانزا وافقت على تسديد 775 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 1,1 مليون دولار، في حين وافقت منافستها الهولندية كاي إل إم على سداد 113,3 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 113,3 مليون دولار.
 
كما وافقت الخطوط الجوية الجنوب افريقية على تسديد 15,2 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 300 ألف دولار.
 
وأعلن بيت بوتجادج وزير النقل في البيان "عندما تلغى رحلة طيران أو يطرا عليها تغيير كبير لا ينبغي عليك ان تتشاجر مع الشركة لاستعادة أموالك".
 
وكان معدل إلغاء الرحلات الجوية أقل من 1,2 بالمئة في 2023 في الولايات المتحدة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد رغم العدد القياسي للرحلات المبرمجة.
 
وأعلنت الوزارة في 24 أبريل أن شركات الطيران في الولايات المتحدة تخضع الآن لقواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتسديد الأموال والتعويض للمسافرين في حال إلغاء الرحلة أو تعديلها أو تأخيرها أو حتى فقدان الأمتعة.
 
لا يجب أن تكون هذه التعويضات تلقائية فحسب، بل حددت الوزارة أيضا ماهية "التغيير الكبير"، وهو يعني تعديل وقت الوصول أو المغادرة لأكثر من ثلاث ساعات لرحلة داخلية وست ساعات لرحلة دولية، المغادرة أو الوصول إلى مطار مختلف، المزيد من محطات التوقف، الخفض الى فئة أدنى من تلك المحجوزة اصلا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   