فشل صفقة استحواذ شركة أميركية على "إيفرتون" الإنجليزي

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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، السبت، فشل شركة الأسهم الأمريكية "777 بارتنرز" في استكمال صفقة الاستحواذ على حصة النادي المملوكة لرجل الأعمال فارهاد موشيري، بحلول الموعد النهائي الجمعة.

وقال إيفرتون في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "انتهى اليوم الاتفاق المبرم بين 777 بارتنرز وبلو هيفن هولدينغز المحدودة لبيع وشراء حصة الأغلبية في أسهم النادي".

وأضاف: "يدرك مجلس إدارة النادي المستوى الكبير من الدعم المالي الذي قدمه 777 بارتنرز للنادي خلال الأشهر الأخيرة، ويود اغتنام هذه الفرصة لشكرهم على ذلك".

وفي سبتمبر الماضي، قالت الشركة الأميركية التي تتخذ من ميامي مقرا لها، إنها وقعت اتفاقا مع الملياردير البريطاني الإيراني فارهاد موشيري للاستحواذ على حصته البالغة 94.1 بالمئة من أسهم النادي.

وتم تأجيل الصفقة التي كان من المتوقع أن تستكمل نهاية عام 2023، حيث ورد أن "777 بارتنرز" كافحت لتلبية الشروط اللازمة التي حددتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لإكمال عملية الشراء لكنها أخفقت في ذلك بسبب صعوبات مالية، دون زيادة تفصيل.

واشترى موشيري، أحد المساهمين السابقين في نادي أرسنال اللندني، حصة في إيفرتون بداية بلغت 49.9 في المئة عام 2016، وزادت مطلع 2022 إلى 94.1 بالمئة بعد دفع 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار).

ورغم إنفاق نحو 750 مليون يورو (799.65 مليون دولار) في صفقات الانتقالات لبناء التشكيلة منذ وصول موشيري، ابتعد إيفرتون عن المراكز المتقدمة بجدول الدوري الممتاز وصارع الهبوط في المواسم الأخيرة.

واحتل النادي المركز 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خصمين منفصلين للنقاط لخرقه قواعد الربح والاستدامة.