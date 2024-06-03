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ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بتمديد خفض الإنتاج

3
JUNE
2024
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ارتفعت أسعار النفط لتمحو خسائره التي تكبدتها في وقت مبكر الاثنين، بعد تحرك من تحالف أوبك+ لتمديد الخفض الكبير في إنتاج النفط حتى عام 2025.
 
تحرك الأسعار
 
صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 29 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.16 دولار للبرميل عند الساعة 0313 بتوقيت غرينتش.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 77.30 دولار.
  
ويخفض تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.
 
وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، وتخفيضات طوعية من ثماني دول أعضاء بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا تنتهي بحلول نهاية يونيو من العام الحالي.
 
لكن التحالف وافق الأحد على تمديد التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد التخفيضات ‬الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024.
 
وسيلغي أوبك+ تدريجيا التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام بدءا من أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025.
 
وتوقع محللون أن يمدد أوبك+ التخفيضات الطوعية لبضعة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب.
 
لكن العديد من المحللين توقعوا أيضا أن يواجه التحالف صعوبة في تحديد أهداف لعام 2025 لأنه لم يتفق بعد على أهداف الطاقة الإنتاجية لكل دولة من أعضائها منفردة، وهي قضية أثارت ضغوطا في السابق.
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