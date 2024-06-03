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فيتش تخفض توقعاتها لتسليم طائرات بوينغ في عام 2024

3
JUNE
2024
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قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير اليوم الجمعة، إنها خفضت توقعاتها لعام 2024 بشأن تسليمات طائرات شركة "بوينغ"، لكنها قالت إنها لا تتوقع حاليا أن تؤدي هذه التعديلات إلى تغييرات في التصنيف الائتماني للشركة الأميركية.
 
وتتوقع "فيتش" تسليم ما بين 350 و370 طائرة طراز "737 ماكس"، وبين 65 و70 طائرة "787" في عام 2024، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة البالغة نحو 400 و75 طائرة على التوالي.
 
وبحسب التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوكالة فيتش، فإنها تتوقع أيضا أن يكون التدفق النقدي الحر سلبيا خلال هذا العام، وقالت إنه تم دمج هذه التغييرات في تصنيف "بوينغ" طويل الأجل للمُصدر عند "-BBB" مع نظرة مستقبلية سلبية.
 
بوينغ: لدينا طلبيات من شركات طيران إماراتية لشراء 420 طائرة
وتأثرت توقعات التسليم بقرار إدارة الطيران المدني الصينية بتقييد عمليات تسليم نماذج طائرات معينة للعملاء الصينيين، فضلًا عن قرار إدارة الطيران الأميركية بالحفاظ على الرقابة داخل مصانع "بوينغ" مع التصديق بشكل فردي على الطائرات المنتجة حديثا.
 
 
وتعتقد فيتش أن القيود التي تفرضها إدارة الطيران المدني والطائرات على عمليات التسليم يمكن حلها بحلول منتصف الربع الثالث، ولكنها ستؤدي إلى انخفاض ما لا يقل عن 20 إلى 30 عملية تسليم لطائرات 737 ماكس من المخزون وخمس عمليات تسليم أقل لطائرات 787 من المخزون خلال عام 2024.
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