طلبات إعانة البطالة بأميركا ترتفع بأكثر من المتوقع في أسبوع

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ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت ثلاثة آلاف طلب إلى 219 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وتستعيد سوق العمل توازنها بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 إبطاء الطلب في الاقتصاد بشكل عام.

وأظهرت القراءة الثانية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، أن الاقتصاد الأميركي تباطأ بأكثر من المتوقع، مسجلا 1.3 بالمئة، مقابل القراءة الأولى البالغة 1.6 بالمئة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد نموه بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث.

وقد تعطي نتائج القراءة الحالية التي تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد الأميركي دفعة لآمال خفض الفائدة الأميركية هذا العام.