living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدولار يتحرك بحذر وسط ترقب لبيانات التضخم

31
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يسعى الدولار للتماسك مقابل عملات رئيسية الجمعة بعد أن عزز تعديل بالخفض للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول التوقعات بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.
 
وأظهرت بيانات رسمية الليلة الماضية أن الاقتصاد الأميركي نما في الفترة من يناير حتى مارس بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي، بانخفاض عن تقدير سابق أشار لنموه بواقع 1.6 بالمئة، وذلك بعد مراجعات بالخفض للإنفاق الاستهلاكي.
 
وبعد أن صعدت لأعلى مستوى في عدة أسابيع وقادت العملة الأميركية للارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ 14 مايو عند 105.17 الخميس، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على خلفية بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة.
 
وتماسك مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، حول 104.82 بعد انخفاضه إلى 104.63 الليلة الماضية.
 
وتترقب السوق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بحثا عن المزيد من المؤشرات حول خطط المركزي بشأن أسعار الفائدة.
 
وأدت بيانات متواضعة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة نُشرت في وقت سابق من شهر مايو الجاري إلى دعم توقعات خفض أسعار الفائدة لهذا العام، مما قاد لإضعاف الدولار وجعله يتجه لتسجيل أول خسارة شهرية في 2024.
 
ومقابل الدولار، استقر الين عند 156.72 ين لكل دولار ليبتعد عن أدنى مستوى له في أربعة أسابيع الذي سجله يوم الأربعاء عند 157.715 للدولار.
 
وزاد اليوان الصيني في الخارج 0.08 بالمئة مقابل الدولار إلى 7.2490 مع استيعاب المتداولين لمسح رسمي أظهر تراجع نشاط التصنيع في الصين في مايو.
 
وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.082225 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.07885 دولار الليلة الماضية.
 
ومن المقرر صدور بيانات الأسعار لمنطقة اليورو الجمعة، بعد قراءة أقوى من المتوقع للتضخم لشهر أبريل في ألمانيا الأربعاء.
 
ووصل الجنية الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2725 دولار بانخفاض 0.06 بالمئة خلال اليوم، بعد أن وصل إلى 1.2801 دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 21 مارس.
 
وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت عملة بتكوين في أحدث التداولات 0.23 بالمئة إلى 68313.58 دولار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   