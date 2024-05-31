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السعودية تبيع حصة إضافية بنسبة 0.64% في أرامكو العملاقة

31
MAY
2024
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أعلنت السعودية، الخميس، أنها ستبيع حصة إضافية قدرها 0.64 بالمئة في شركة النفط العملاقة أرامكو في وقت تمضي فيه المملكة قدما في خطة تنويع الاقتصاد.
 
ووفقا لإفصاح صدر اليوم، ستطرح المملكة 1.545 مليار سهم من أسهم أرامكو وستبدأ فترة الطرح في الثاني من يونيو.
 
ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 ريال و29 ريالا، ما يعني أنها ستجمع قرابة 12 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق السعري. وتهدف الشركة إلى الإعلان عن السعر النهائي في السابع من يونيو. وربما تبيع الحكومة أسهما إضافية عبر خيار التخصيص الزائد.
 
وانخفض سهم أرامكو 0.17 بالمئة إلى 29.1 ريال (7.76 دولار) عند الإغلاق اليوم، مما ينطوي على قيمة سوقية 1.87 تريليون دولار.
 
يعد الطرح الثانوي تتويجا لجهود استمرت سنوات لبيع حصة أخرى من واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم بعد طرحها العام الأولي القياسي في عام 2019 والذي جمع 25.6 مليار دولار، وهو أكبر طرح من نوعه في العالم. وقد باعت الشركة المزيد من الأسهم من خلال خيار الشراء في يناير 2020 ما رفع إجمالي ما جمعته إلى 29.4 مليار دولار.
 
وبحسب الإفصاح المنشور على موقع البورصة السعودية، فإن الحكومة السعودية ستحصل على كامل صافي متحصلات الطرح، وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح، وهو ما يعني أن الشركة لن تحصل على أي متحصلات من الطرح الثانوي، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.
 
كما ذكر الإفصاح أنه سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم للمستثمرين الأفراد، بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.
 
أرامكو المملوكة للدولة واحدة من أكبر منتجي النفط ومصدريه في العالم، إذ تضخ نحو 10 بالمئة من الإمدادات العالمية. كما أنها من بين أكثر الشركات ربحية في العالم، إذ حققت أرباحا صافية قدرها 27.3 مليار دولار في الربع الأول، وهو ما يزيد قليلا على أرباح شركات النفط الكبرى إكسون موبيل وشل وشيفرون وتوتال مجتمعة في الربع ذاته.
 
وحققت أرامكو العام الماضي صافي ربح سنوي قدره 121.3 مليار دولار، وهو ثاني أعلى أرباحها على الإطلاق بعد أن حققت 161.1 مليار دولار في عام 2022.
 
وصدرت أرامكو خلال العام الماضي ما يزيد قليلا عن ثلثي إنتاجها من النفط الخام بما يعادل 6.6 مليون برميل يوميا، بانخفاض من 7.1 مليون في 2022.
 
وبلغ عدد العاملين في أرامكو أكثر من 73 ألف موظف في عام 2023، ولها عمليات في قطاع الطاقة ومنشآت بحثية ومكاتب منتشرة في أنحاء العالم، في آسيا وأوروبا والأميركتين.
 
وللشركة مكاتب في بكين وهيوستن ولندن ونيودلهي ونيويورك وسول وشنغهاي وسنغافورة وطوكيو وغيرها.
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