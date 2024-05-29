لينوفو تصدر سندات بملياري دولار لسداد ديون آلات السعودية

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قالت مجموعة لينوفو إنها ستصدر سندات قابلة للتحويل بدون عائد بقيمة ملياري دولار لشركة آلات السعودية وإن الشركتين وقعتا اتفاقية تعاون لإنشاء منشأة تصنيع في المملكة.

وأصبحت أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم أحدث شركة صينية تنضم إلى توجه في آسيا لجمع رأس المال من خلال السندات القابلة للتحويل.

وقالت لينوفو في إفصاح إن سعر التحويل الأولي للسندات هو 10.42 دولار هونغ كونغ للسهم الواحد، وإن السندات ستكون قابلة للتحويل إلى ما يقرب من 1.50 مليار سهم بعد ثلاث سنوات.

وقالت لينوفو إن عائدات الإصدار ستستخدم لسداد الديون القائمة ولأعمال عامة أخرى.

وبموجب الاتفاقية مع آلات، ستنشئ لينوفو أيضا مقرا إقليميا في الشرق الأوسط ومنشأة تصنيع في السعودية لزيادة تنوعها الجغرافي.

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الصين والشرق الأوسط على تعميق التعاون الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية، مما أثار قلق الولايات المتحدة، التي كانت منذ فترة طويلة الشريك الأساسي لدول الخليج.

ولدى السعودية قطاع صناعي ناشئ، ومن أجل بناء صناعة خاصة بها، فإنها تعقد شراكات مع شركات أجنبية، بما في ذلك من الصين، لتطوير القدرات وخطوط التصنيع في المملكة.

ومع المقر الرئيسي الجديد في الرياض، تهدف لينوفو إلى تعزيز الطلب من المنطقة والتركيز على البحث والتطوير، في حين ستركز منشأة التصنيع على إنتاج أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم في البداية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتم تدشين شركة آلات هذا العام للمساعدة في جعل السعودية مركزا عالميا للإلكترونيات والصناعات المتقدمة.