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الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

28
MAY
2024
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قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، رغم اتباع المستثمرين لنهج حذر قبل بيانات التضخم الأميركية المهمة التي قد توفر مزيدا من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
 
تحديث الأسعار
 
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة عند 2353 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0320 بتوقيت غرينتش بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.
 
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 2354 دولارا.
 
ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقرر صدوره الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
 
وتشير رهانات المتداولين إلى تزايد احتمالات قيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 63 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.
 
والذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.81 دولارا للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1056.15 دولار وربح البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 992.50 دولار للأونصة.
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