living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات أميركية

27
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، من أدنى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.
 
تحديث الأسعار
 
صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2342.73 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار الجمعة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2343.60 دولار.
 
وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.
 
وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "أظن أن الذهب يمكنه الارتفاع قليلا عن المستويات الحالية قبل إعادة اختبار نطاق 2280 إلى 2300 دولارا والتي قد تشهد مواصلة الخسائر إذا ظلت البيانات الأميركية أفضل من المتوقع".
 
ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الجمعة.
 
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الذي نشر الأسبوع الماضي أن مسار المركزي للوصول لمستوى التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع.
 
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، أظهرت توقعات المتعاملين تزايد الشكوك في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 62 بالمئة خفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 30.83 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1040.25 دولار للأونصة، وكسب البلاديوم 1.4 بالمئة ليبلغ 976.72 دولار للأونصة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   