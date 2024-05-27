الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات أميركية

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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، من أدنى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

تحديث الأسعار

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2342.73 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار الجمعة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2343.60 دولار.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "أظن أن الذهب يمكنه الارتفاع قليلا عن المستويات الحالية قبل إعادة اختبار نطاق 2280 إلى 2300 دولارا والتي قد تشهد مواصلة الخسائر إذا ظلت البيانات الأميركية أفضل من المتوقع".

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الجمعة.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الذي نشر الأسبوع الماضي أن مسار المركزي للوصول لمستوى التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، أظهرت توقعات المتعاملين تزايد الشكوك في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 62 بالمئة خفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 30.83 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1040.25 دولار للأونصة، وكسب البلاديوم 1.4 بالمئة ليبلغ 976.72 دولار للأونصة.