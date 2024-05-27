مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح في العام المالي 2024-202

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تستهدف الحكومة المصرية زراعة 3.5 مليون فدان قمح في العام المالي 2024-2025 زيادة من 3.2 مليون في العام المالي الحالي 2023-2024، حسبما أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد.

وأضافت الوزيرة في بيان أن ذلك يأتي "مع استهداف التوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن مقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 2022-2023".

وتابعت أن مصر تسعى كذلك إلى "زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية لتصل إلي... 2.8 مليون فدان ذرة و220 ألف فدان فول بلدي".

وقالت إن ارتفاع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاثة "يسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحد من الواردات الزراعية".

وأضافت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، "المستهدف أيضا إضافة نحو 750 ألف فدان زراعية خلال عام 2024-2025 ليصل إجمالي المساحات الزراعية لنحو 10.7 مليون فدان".

ومصر واحدة من أكثر بلدان العالم استيرادًا للقمح، الذي ظل لسنوات طويلة سلعة إستراتيجية تتحكم فيها بعض الدول، وذلك قبل أن تقل أهميته الإستراتيجية، مع تزايد عدد الدول التي تنتجه مقارنة بالعقود السابقة.