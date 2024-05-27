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أسعار النفط ترتفع مع ترقب السوق لاجتماع أوبك+

27
MAY
2024
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ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مع ترقب الأسواق لاجتماع مجموعة أوبك+ في الثاني من يونيو، حيث من المتوقع أن يناقش المنتجون الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام.
 
تحرك الأسعار
 
بحلول الساعة 0345 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 82.29 دولار للبرميل. وارتفعت عقود أغسطس الأكثر تداولا 13 سنتا إلى 81.97 دولار للبرميل.
 
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا إلى 77.93 دولار للبرميل.
 
 
ومن المتوقع أن يظل التداول ضعيفا بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة وبريطانيا الاثنين.
 
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الجمعة أن اجتماع مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط سيعقد في الثاني من يونيو عبر الإنترنت.
 
وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن من المرجح تمديدها، بحسب وكالة "رويترز".
 
وإضافة إلى تخفيضات إنتاج إضافية بحجم 3.66 مليون برميل سارية حتى نهاية العام، فإن تخفيضات الإنتاج تعادل قرابة ستة بالمئة من الطلب العالمي على النفط.
 
كما تترقب الأسواق أيضا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تلمسا لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية. وتعلن بيانات المؤشر في 31 مايو وهي المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
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