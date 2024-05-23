"أمازون" الأميركية تستثمر 17 مليار دولار.. بهذه الدولة

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أعلنت مجموعة أمازون الاميركية للتجارة الإلكترونية الأربعاء عن استثمار ضخم بقيمة 15,7 مليار يورو (17 مليار دولار) على عشر سنوات لزيادة قدرة مراكز البيانات التابعة لها في أراغون شمال شرق إسبانيا.

وقالت أمازون في بيان إن هذا الاستثمار الذي رحبت به الحكومة اليسارية الإسبانية، التي تريد جعل البلاد مركزا للتكنولوجيا، سيدر ما يقارب 17500 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف أن هذا المشروع الذي تم الكشف عنه خلال اجتماع مع رؤساء شركات ونواب من المنطقة "سيساهم في اجمالي الناتج المحلي لإسبانيا بنحو 21,6 مليار يورو حتى عام 2033".

وكتب وزير التحول الرقمي خوسيه لويس إسكريفا في البيان ان قرار أمازون "يسلط الضوء على جاذبية بلدنا كمركز تكنولوجي استراتيجي في جنوب أوروبا".

من جهته كتب خورخي أزكون الرئيس الإقليمي لأراغون على شبكة اكس "انه الاستثمار الاقتصادي الأكثر أهمية في تاريخ منطقتنا".

قالت سوزانا كوريك المديرة العامة "لامازون ويب سيرفيسز" في إسبانيا والبرتغال، انه سيتم تشغيل مراكز البيانات بنسبة 100% بمصادر الطاقة المتجددة.