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إندونيسيا تقترح على ماسك بناء مصنع لبطاريات السيارات

22
MAY
2024
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قال الوزير المنسق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي لوهوت بنسار بانجايتان، إن الحكومة اقترحت على إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في الدولة الغنية بالنيكل.
 
تصريحات الوزير الإندونيسي جاءت عقب اجتماع ضم ماسك والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء حضوره مؤتمرا للمياه في جزيرة بالي.
 
قال الوزير المنسق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي للصحفيين: "لقد قدمنا عرضا، حول إمكانية بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، سلائف الكاثود (أحد مكونات الكاثود، وهو أحد المواد الأربعة الرئيسية لبطارية السيارة الكهربائية) هنا.. وقال (ماسك) سنبحث الأمر".
 
وإندونيسيا حريصة على بناء صناعات لاستغلال مواردها الطبيعية الغنية، والتي تشمل أكبر احتياطي للنيكل في العالم.
 
 
يذكر أن النيكل عنصر مهم لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.
 
كان ماسك الملياردير الذي يرأس رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس ومالك منصة التواصل الاجتماعي إكس يزور جزيرة ومنتجع بالي الإندونيسي لإطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" هناك.
 
تحدث ماسك أيضا إلى المسؤولين والخبراء الذين حضروا المؤتمر حول تحديات المياه العالمية، وقال إنه يعتقد أن تحلية المياه يمكن أن تحل مشكلة نقص المياه إذا توافر ما يكفي من الطاقة.
 
توفر إندونيسيا أربعين بالمئة من النيكل في العالم ولديها القدرة على زيادة هذه النسبة إلى خمسة وسبعين بالمائة بحلول عام 2030، بحسب بيانات حكومية.
 
كانت الحكومة أعلنت أنها تستهدف إنتاج ستمائة ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2030، وسوف تشترط أن تبلغ نسبة المحتوى المحلي في المركبات الكهربائية والمكونات ذات الصلة التي يتم إنتاجها في إندونيسيا ستين بالمائة بحلول عام 2027.
 
تحاول إندونيسيا منذ سنوات تأمين صفقات مع شركة تسلا التي يمتلكها ماسك بشأن الاستثمار في البطاريات ومع شركة "سبيس إكس" لتوفير وصول سريع إلى الإنترنت للمناطق النائية من أرخبيل الجزر مترامي الأطراف.
 
قال بانجايتان- وهو وزير واسع النفوذ في الحكومة وحليف مقرب من ويدودو- إن الرئيس طلب من ماسك أيضا الاستثمار في مركز للذكاء الاصطناعي، وأن تبني شركة سبيس إكس منصة إطلاق في جزيرة بياك، التي تقع في مقاطعة بابوا أقصى شرق إندونيسيا.
 
لم يصدر ماسك أي بيانات رسمية تتعلق بخططه الاستثمارية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
 
قال ماسك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول خططه في إندونيسيا خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد بعد مراسم تدشين خدمة ”ستارلينك” مع كبار الشخصيات في الحكومة الإندونيسية: "حسنا، أعتقد أنه من المحتمل أن تكون لنا استثمارات .. لكن المرجح بقوة أن تستثمر شركتي في إندونيسيا".
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