الرئيس التنفيذي لـ جي بي مورغان يلمح إلى اقتراب تقاعده

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يبدو أن أيام جيمي ديمون كرئيس تنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس أصبحت معدودة - على الرغم من أنه من غير الواضح كم سيكون عددها.

وفي رد على سؤال، حول خطة الخلافة في البنك، أشار ديمون إلى أن فترة ولايته المتوقعة تقل عن خمس سنوات إضافية. ويعد هذا تغييرا رئيسيا عن ردود ديمون السابقة حول مسألة الخلافة، حيث كانت إجابته المعتادة هي أن التقاعد سيكون دائما على بعد خمس سنوات.

وقال ديمون في الاجتماع السنوي للمستثمرين للبنك الذي يتخذ من نيويورك مقرا له: "لم يعد الجدول الزمني خمس سنوات بعد الآن".

أدى غموض خطط ديمون إلى جعل توقيت خلافته في جيه بي مورغان أحد الأسئلة الملحة التي تُطرح باستمرار من قبل مستثمري البنك ومحلليه. على مدار ما يقرب من عقدين من الزمان، جعل ديمون (البالغ من العمر 68 عامًا) من مؤسسته المقرضة الأكبر في أميركا من حيث الأصول والقيمة السوقية.

ومع ذلك، أضاف جيمي ديمون، في حديثه الاثنين، أنه لا يزال يتمتع "بالطاقة التي كنت أتمتع بها دائمًا" في إدارة الشركة المترامية الأطراف.

وقال ديمون إن القرار بشأن موعد مغادرة منصبه سيكون في نهاية المطاف من اختصاص مجلس إدارة بنك جيه بي مورغان، وحث المستثمرين والمحللين على دراسة المديرين التنفيذيين الذين يمكن أن يحلوا محله.

وعلى رأس القائمة المختصرة للمرشحين المحتملين ماريان ليك، الرئيسة التنفيذية للخدمات الاستهلاكية التابعة لبنك جيه بي مورغان، وجينيفر بيبسزاك، التي تشارك في قيادة البنك التجاري والاستثماري. تم تكليف المديرين التنفيذيين بأحدث مهامهم في يناير.

وعلى رأس قائمة المرشحين توجد ماريان ليك، الرئيسة التنفيذية للبنك الاستهلاكي في جيه بي مورغان، وجينيفر بيبزاك، التي تشارك في قيادة البنك التجاري والاستثماري. تم تكليف المديرين التنفيذيين بمهامهم الأخيرة في يناير.

قال ديمون: "نحن في الطريق الصحيح، ونحرك الناس من مكان لآخر".

ومع ذلك، حتى عندما يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي، فمن المرجح أن يبقى في منصب رئيس مجلس إدارة البنك، حسبما قال جيه بي مورغان.