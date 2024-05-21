من هم أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا لعام 2023؟

A + A -

حقق رؤساء أكبر الشركات الأميركية رواتب قياسية جديدة في عام 2023، حيث أدت مخصصات الأسهم إلى زيادة قيمة حزم التعويضات التي يحصلون عليها.

كشف تحليل أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن نصف المديرين التنفيذيين الذين تمت دراستهم حصلوا على ما لا يقل عن 15.7 مليون دولار، وهو رقم قياسي لمتوسط أجر الرؤساء التنفيذيين في الاستطلاع السنوي، حيث تجاوز راتب البعض منهم حاجز الـ 50 مليون دولار. وكان متوسط رواتب نفس الشركات في العام السابق حوالي 14.5 مليون دولار.

ووجدت الصحيفة، في تحليل للبيانات الصادرة عن "MyLogIQ" (وهي شركة توفر بيانات وتحليلات للشركات العامة) لأكثر من 400 شركة، أن معظم المديرين التنفيذيين حصلوا على زيادات سنوية في الرواتب لا تقل عن 9 بالمئة - وحصل ربعهم على زيادات بنسبة 25 بالمئة أو أكثر - كما حققت معظم الشركات عوائد سنوية للمساهمين لا تقل عن 13 بالمئة.

وفقًا لتحليل صحيفة وول ستريت جورنال، حلّ ثمانية من كبار المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا ضمن قائمة أعلى 25 صاحب دخل، كما حلّ خمسة من قادة شركات الخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى خمسة آخرين من شركات الإعلام أو الترفيه ضمن القائمة نفسها.

تصدّر هوك تان قائمة المديرين التنفيذيين الأعلى أجراً بحسب تحليل الصحيفة، حيث بلغت قيمة تعويضه 162 مليون دولار. لكن للحصول على القيمة الكاملة لأغلب راتبه، يجب أن يبقى تان في منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "برودكوم" لأشباه الموصلات، لمدة خمس سنوات، كما يجب أن يصل سعر سهم الشركة إلى أهداف معينة بعد أكتوبر 2025.

وأوضحت شركة "برودكوم" أن أداءها تجاوز أداء المنافسين تحت قيادة تان، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2006، ولن يحصل على المزيد من الأسهم أو المكافآت النقدية لمدة خمس سنوات.

أما تعويض نيكيش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "بالو ألتو" (Palo Alto Networks)، فقد بلغ إجمالي أجره حوالي 151 مليون دولار، وكان معظمه على شكل منح أسهم تمتد على مدار ثلاث سنوات.

حققت شركة بلاكستون، التي يتولى ستيفن شوارزمان منصب رئيسها التنفيذي والذي تقاضى منها راتبًا قدره 120 مليون دولار، عائدًا إجماليًا بلغ 83 بالمئة متجاوزةً بذلك أداء مديري الأصول الأميركيين في العام الماضي. ووصفت الشركة هيكل رواتبها بأنه يحقق التوافق بين حوافز الإدارة وحوافز المستثمرين.

أما كريستوفر وينفري، الرئيس التنفيذي لشركة تشارتر للاتصالات ( وهي شركة لتشغيل الكابلات)، فقد حصل على راتب إجمالي قيمته 89.1 مليون دولار، وكان ذلك بشكل رئيسي على شكل خيارات وأسهم يتم تملكها فعليًا على مدار خمس سنوات، ويعتمد معظم هذا المبلغ على ارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة تتراوح بين 28 بالمئة إلى 152 بالمئة مقارنة بسعر السهم وقت منح هذه الحوافز.

ساهمت جائزة الولاء والقيادة بقيمة 30 مليون دولار والتي تُمنح لمرة واحدة وتُستحق على مدى خمس سنوات في رفع إجمالي راتب ويل لانسينغ، رئيس شركة فير إساك، إلى 66 مليون دولار. وأشارت الشركة إلى أن عائدات مساهميها تصنف ضمن أفضل واحد بالمئة من الشركات المدرجة ضمن مؤشر S&P 500 على مدى العقد الماضي.

مكاسب الأسهم تُهيمن على تعويضات المدراء التنفيذيين

تُشكل منح الأسهم الجزء الأكبر من تعويضات معظم المدراء التنفيذيين، ويكون الكثير منها مرتبطًا بأداء الشركة المالي أو أداء سعر السهم على مدى عدة سنوات. وهذا يعني أن الراتب يمكن أن يفقد قيمة كبيرة إذا انخفض سعر سهم الشركة أو لم يتم تحقيق الأهداف التشغيلية - أو على العكس يرتفع بشكل كبير وسط نجاح السوق والتشغيل.

على سبيل المثال، تضاعفت قيمة الأسهم المقيدة التي مُنحت في أوائل مارس من العام الماضي إلى جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا المُصنّعة للرقائق، أربع مرات حتى نهاية يناير لتصل إلى 107.5 مليون دولار. وشمل راتب هوانغ، الذي قُدّر في الأصل بـ 34.2 مليون دولار، و26.7 مليون دولار من الأسهم المقيدة، وذلك وفقًا لتقييمها عند المنح.

وبموجب شروط المنحة، يمكن أن يحصل هوانغ على أسهم أكثر بنسبة 50 بالمئة إلى 100 بالمئة مما كان مستهدفًا في الأصل إذا حققت الشركة معايير الأداء، وذلك وفقًا لـ إنفيديا.

تجدر الإشارة إلى أن سعر سهم إنفيديا تضاعف ثلاث مرات خلال العام.

حصل براين نيكول، الرئيس التنفيذي لشركة شيبوتل المكسيكية للمطاعم (Chipotle Mexican Grill)، على أسهم وخيارات بقيمة 15.5 مليون دولار، عندما مُنحت له في فبراير 2023 كجزء من حزمة تعويضات بقيمة 22.5 مليون دولار. وبحلول نهاية العام، تضاعفت قيمة هذه الأسهم بأكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 52.2 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ارتفعت أسهم شيبوتل بنسبة 65 بالمئة تقريبًا خلال عام 2023، وبمتوسط 18 بالمئة سنويًا على مدى ثلاث سنوات.

قالت متحدثة باسم شركة شيبوتل إن النمو في قيمة الأسهم التي مُنحت لنيكول يعكس أداء سعر سهم الشركة القوي خلال العام.

وأضافت الشركة أن القيمة التي سيحققها نيكول في النهاية تعتمد على استمرار الأداء المالي والتشغيلي وأداء سوق الأسهم للشركة.

كما تضاعفت قيمة جوائز الأسهم التي حصل عليها الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، باتريك جيلسنجر، في العام الماضي بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول نهاية العام، لتصل إلى 39.3 مليون دولار.

وقالت الشركة في إفصاحها لهيئة الأوراق المالية الأميركية، إن إجراءات التقشف العام الماضي خفضت راتب جيلسنجر بنحو 15 بالمئة إلى 1.1 مليون دولار، مما أدى بدوره إلى خفض هدف المكافأة النقدية بنحو 15 بالمئة إلى 2.9 مليون دولار.

وبشكل عام، ظل متوسط الأجر النقدي للرؤساء التنفيذيين، بما في ذلك الرواتب والمكافآت السنوية، ثابتًا عند حوالي 3.8 مليون دولار.

الأعلى أداء

لم تختلف أجور المديرين التنفيذيين بشكل كبير بين الشركات ذات الأداء الأفضل والأسوأ. فقد بلغ متوسط إجمالي الأجور حوالي 14.6 مليون دولار لـ 20 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين الذين حققت شركاتهم أسوأ عائد مقارنة بالشركات الأخرى في نفس القطاع، مقابل 15.7 مليون دولار للرؤساء التنفيذيين في الشركات ذات الأداء الأفضل.

سيطرت شركات تصنيع الرقائق ومعدات الكمبيوتر على ستة من أفضل 25 شركة أداءً - بما في ذلك شركة إنفيديا الشركة الأفضل أداءً - بينما كانت أربع شركات في قطاعات السفر أو النقل.

كما تعافت العديد من الشركات ذات الأداء الأفضل من قرابة سنة أو أكثر بعد العائد الضعيف، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بوباء كورونا.

أفادت مجموعة رويال كاريبيان بدفعها 17.2 مليون دولار لجيسون ليبرتي وسجلت عائدًا إجماليًا قدره 162 بالمئة العام الماضي، بعد أن سجلت خسارة بنسبة 36 بالمئة في عام 2022 و43 بالمئة في عام 2020، عندما تعرضت صناعة الرحلات البحرية لضربة قوية بسبب الأمراض وحظر السفر. (حققت الشركة عائدًا بنسبة 3 بالمئة في عام 2021).

وشهدت شركة أوبر العملاقة لمشاركة الرحلات عائدًا بنسبة 149 بالمئة بعد أن تكبدت خسائر بنسبة 41 بالمئة في عام 2022 و 18 بالمئة في عام 2021.

احتلت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية "أدفانسد ميكرو دفيسز"، المرتبة السابعة من حيث الأداء على مدى عام، وكانت تُدار من قبل ليزا سو، ثاني أعلى امرأة من حيث الأجر، حيث بلغ راتبها أكثر من 30 مليون دولار، بما في ذلك ما يقرب من 28 مليون دولار في شكل أسهم والخيارات المقيدة. وكانت أعلى امرأة من حيث الراتب هي جولي سويت، الرئيسة التنفيذية لشركة الاستشارات أكسنتشر، التي بلغ إجمالي عائدها على مدى عام حوالي 14 بالمئة، حيث بلغ راتبها 31.55 مليون دولار.

أدارت 31 امرأة شركات مدرجة في مؤشر S&P 500 على مدار عام 2023 بالكامل، بزيادة عن حوالي اثنتين وعشرين شركة في بداية العقد. ولم تحتل أي منهن مرتبة ضمن أفضل 25 شركة من حيث الرواتب. وأدارت امرأة أخرى واحدة من أفضل 25 شركة أداءً: جايسهري أولال في شركة شبكات أريستا نتوركس، والتي حققت عائدًا بنسبة 94 بالمئة. وبلغ إجمالي راتب أولال 15.56 مليون دولار.

في أسفل القائمة

من بين أسوأ 25 شركة أداءً في تحليل وول ستريت جورنال، يعمل قرابة الثلث في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك ست شركات أدوية أو شركات تكنولوجيا حيوية. وانضمت إليهم أربع شركات خدمات عامة.

قالت شركة فايزر إنها لم تدفع مكافآت لكبار المسؤولين التنفيذيين العام الماضي بعد أن أدى ضعف الطلب على المنتجات المرتبطة بكوفيد إلى عدم تحقيق الشركة للأهداف المالية.

وأضافت أن منح الأسهم البالغة 17.5 مليون دولار والتي شكلت معظم إجمالي أجر الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا العام الماضي تهدف إلى تكريم قيادته وإعطائه حافزًا للتركيز على الاستراتيجية طويلة الأجل.

ويمكن أن يؤدي أداء الشركة الضعيف إلى خفض بشكل كبير من قيمة الأسهم التي تُمنح للمدير التنفيذي كـمكافأة. على سبيل المثال، أبلغت شركة موديرنا، التي تصنع لقاحات كوفيد، عن إجمالي تعويضات قدره 17.1 مليون دولار لمديرها التنفيذي ستيفان بانسل العام الماضي، بما في ذلك 12.5 مليون دولار على شكل أسهم ومكافآت مرتبطة بالأسهم.

لكن تُظهر وثيقة الشركة الخاصة بالتعويضات أن قيمة تلك المكافآت انخفضت بنسبة 42 بالمئة إلى 7.3 مليون دولار في نهاية العام، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر سهم موديرنا بنسبة مشابهة تقريبًا خلال العام.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة الأسهم التي مُنحت سابقًا لبانسل كمكافأة خلال السنوات السابقة بحوالي 167 مليون دولار خلال عام 2023.

تلك الخسائر في سعر السهم قللت من صافي مبلغ قدره 945 مليون دولار تم منحه على شكل أسهم جديدة وزيادات في قيمة الأسهم المملوكة من قِبل بانسل خلال السنوات الثلاث السابقة.