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"مورغان ستانلي" يتوقع سيناريو "الهبوط الناعم" لاقتصاد أميركا

21
MAY
2024
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ذكر بنك "مورغان ستانلي"، الجمعة، أن الهبوط الاقتصادي الناعم في الولايات المتحدة لا يزال هو السيناريو الأكثر ترجيحًا رغم تراجع احتمالاته.
 
وأبقى محللو "مورغان ستانلي" على توقعاتهم لخفض الفائدة هذا العام.
 
وكتب المحللون، بقيادة ليزا شاليت، مديرة الاستثمار بالبنك في مذكرة حديثة، أن احتمالات حدوث هبوط اقتصادي ناعم في الولايات المتحدة انخفضت إلى 50 بالمئة، من 80 بالمئة في توقعات سابقة.
 
 ورغم ذلك، لا يزال محللو البنك الاستثماري يتوقعون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، على أن يبدأ ذلك في شهر سبتمبر.
 
كما أكد المحللون تمسكهم بالرهان على الأسهم العالمية، مع مستوى مستهدف لمؤشر "إس آند بي 500" يصل إلى 4500 نقطة، ما يشكل توقعًا هبوطيًا بنسبة 15 بالمئة من المستوى الحالي 5300 نقطة.
 
وذكر بنك "مورغان ستانلي" في المذكرة: "خارج الولايات المتحدة، نفضل سوق اليابان بفضل تحسن ديناميكيات النمو والتضخم هناك، وفي ظل سعر صرف الين الرخيص للغاية".
 
وأضاف: "نحن مستمرون أيضًا في البحث عن فرص خاصة بالأسهم في أوروبا، وفرص تجريبية في أسواق ناشئة مختارة مثل الهند والبرازيل والمكسيك".
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