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تراجع التضخم واستمرار انتعاش قطاع السياحة في النمسا

21
MAY
2024
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أكدت هيئة الإحصاء النمساوية، تقديراتها الأولية بشأن تراجع معدل التضخم الذي انخفض إلى 3.5 بالمئة، في شهر أبريل الماضي، مقارنة بنسبة 4.1 بالمئة على أساس شهري، مرجعة السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار الغاز بشكل ملحوظ.
 
وأظهرت الأرقام الرسمية النهائية، تأثير ارتفاع أسعار خدمات بعض القطاعات على معدل التضخم في النمسا، حيث جاء قطاع الفنادق والمطاعم في المركز الأول؛ بسبب زيادة أسعار خدمات القطاعين بشكل أعلى من المتوسط بنسبة 7.6 بالمئة، وجاءت الزيادات في أسعار الوقود في المركز الثاني بنسبة 5.2 بالمئة، قبل زيادات أسعار السكن والطاقة المنزلية والمياه بنسبة 3.2 بالمئة، وزيادة أسعار المواد الغذائية بنفس النسبة.
 
وأكدت نتائج أحدث دراسة اقتصادية أجراها "بنك أوستريا"، استمرار انتعاش قطاع السياحة، الذي سجل في العام الماضي 2023، رقماً قياسياً جديداً بالنسبة لعدد الليالي السياحية، الذي تجاوز المستوى القياسي المسجل في عام 2019 قبل تفشي وباء كورونا، حيث حقق قطاع السياحة إيرادات بقيمة 30.8 مليار يورو من حركة السياحة المحلية والدولية، بزيادة قدرها 3.5 مليار يورو أو 12.5 بالمئة مقارنة بإيرادات عام 2019.
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