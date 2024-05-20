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مايكروسوفت تطرح "كول أوف ديوتي" الجديدة ضمن خدمة الاشتراكات

20
MAY
2024
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ذكر مصدر مطلع، الجمعة، أن شركة مايكروسوفت تعتزم طرح الإصدار التالي من لعبة الفيديو "كول أوف ديوتي" على خدمة الاشتراكات التابعة لها بدلا من النهج القديم ببيعها حسب الطلب فقط.
 
وقال المصدر الذي رفض كشف هويته نظرا لحساسية الأمر، بحسب رويترز، إنه من المقرر الإعلان عن هذه الخطوة في التاسع من يونيو في فعالية "إكس بوكس" السنوية التي تقيمها الشركة.
 
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أورد هذا النبأ اليوم.
 
واستحوذت مايكروسوفت على اللعبة بعد شرائها شركة "أكتيفجن بليزارد" في صفقة وصلت قيمتها إلى 69 مليار دولار، والتي أبرمتها في أواخر العام الماضي.
 
وهذه اللعبة هي واحدة من أكثر الألعاب الترفيهية نجاحا على الإطلاق وحققت إيرادات تزيد على 30 مليار دولار.
 
وكانت أكتيفجن تطلق سنويا إصدارات جديدة من اللعبة مقابل 70 دولارا تقريبا للنسخة الواحدة.
 
وتدير مايكروسوفت خدمة اشتراكات تسمى "جيم باس"، والتي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى الألعاب من إكس بوكس وشركات ألعاب أخرى مقابل رسوم.
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