حرائق كندا ومخزونات أميركا تدفعان أسعار النفط للارتفاع

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ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة الأربعاء، مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية في وقت لاحق اليوم.

تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 82.99 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 78.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0016 بتوقيت غرينتش.

وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يوميا، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة بات أقل تأكيدا، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إنه لا يزال من غير المرجح أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

ومن المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وبحسب أرقام معهد البترول الأميركي، فإن إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي.

وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام تراجعت بواقع 3.104 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو. وتراجعت مخزونات البنزين 1.269 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 673 ألف برميل.

وفي الشرق الأوسط، توغلت الدبابات الإسرائيلية في رفح بغزة ووصلت إلى بعض المناطق السكنية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص وقصفت قواتها شمال القطاع في بعض من أعنف الهجمات منذ أشهر.