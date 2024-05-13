كوريا تسجل مستوى قياسيا في العجز المالي خلال الربع الأول

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وصل العجز المالي في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك بسبب ارتفاع النفقات التي تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي، بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب".

وقالت وزارة المالية في تقريرها الشهري للمالية العامة إن الميزان المالي المُدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية المحسوبة على أساس أكثر صرامة، سجل عجزا قدره 75.3 تريليون وون "55.07 مليار دولار" في الفترة من يناير إلى مارس، مرتفعا عن العام السابق حين بلغ 54 تريليون وون.

وكان رقم هذا العام هو الأكبر على الإطلاق في أي إحصاء لثلاثة أشهر، منذ أن بدأت الوزارة في تجميع البيانات في عام 2014.

حقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموًا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين خلال الربع الأول من العام 2024، مع انتعاش الإنفاق الخاص، والاستثمار في البناء، وارتفاع الصادرات، وذلك وفقًا للبيانات الأولية الصادرة، الخميس، عن بنك كوريا المركزي.

وأظهرت بيانات البنك، التي نشرتها وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة على أساس ربع سنوي من يناير إلى مارس.

ووفق البيانات، يمثل معدل النمو في الربع الأول من 2024 أعلى مستوى منذ الربع الأخير في عام 2021 عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة.