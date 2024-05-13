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موظفو أحد متاجر "آبل" بأميركا يصوتون لصالح الإضراب عن العمل

13
MAY
2024
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صوّت موظفو أحد متاجر شركة "آبل" في الولايات المتحدة لصالح إضراب، قد يكون في حال تنفيذه، الأوّل لدى المجموعة الأميركية العملاقة.
 
ورأت نقابة "آي ايه ام" في بيان أنّ "عملية التصويت هذه تظهر مخاوف الموظفين بشأن المشاكل المرتبطة بالعمل والتي لم تُحلّ. وسيكون تحديد تاريخ بدء الإضراب في حال تقرر ذلك، بيد "آي إيه ام كور" وهو الفرع المحلي للنقابة".
 
وكان موظفو هذا المتجر الواقع في توسون على مشارف بالتيمور بولاية ماريلاند، قد سجّلوا في يونيو 2022 سابقة تاريخية من خلال تشكيلهم نقابة بعد عملية تصويت، وهو ما لم يشهده من قبل أي متجر أميركي للشركة المصنعة لهواتف "آي فون".
 
وقد انضموا مُذّاك إلى "آي ايه ام" التي تمثل بشكل رئيسي الفنّيين، فيما يعقد فرعهم مفاوضات مع "آبل" على عقد عمل جديد.
 
وأوضحت النقابة في وقت سابق هذا الأسبوع أنّ عملية التصويت السبت "تأتي بعد أكثر من عام من المفاوضات مع إدارة شركة آبل، والتي لم تسفر عن حلول مرضية لأعضائنا بشأن مسائل رئيسية".
 
وتعثرت المناقشات خصوصاً بشأن "التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين، والدوامات التي تعطّل الحياة الشخصية، والرواتب التي لا تتماشى مع تكلفة المعيشة في المنطقة"، بحسب "آي ايه ام".
 
ويضمّ متجر توسون قرابة مئة موظف. وأيد 98 بالمئة ممّن شاركوا في التصويت، الإضراب، بحسب ممثل عن النقابة.
 
ونقل البيان عن أعضاء من "آي ايه ام كور" قولهم إنّ "عملية التصويت اليوم تبعث برسالة واضحة إلى شركة آبل".
 
وقد يُطلَق الإضراب قبل الاجتماع المقبل لاستكمال المفاوضات في 21 مايو.
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