مليار درهم أرباح أدنوك للحفر في الربع الأول 2024

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أعلنت "شركة أدنوك للحفر"، المدرجة في سوق أبوظبي، عن نتائج قياسية في الإيرادات والأرباح، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.

وتفوقت أدنوك للحفر على توقعات السوق مرة أخرى، وللمرة الثالثة على التوالي في هذا الربع، حيث حققت زيادة في الإيرادات تصل إلى 3.25 مليار درهم (حوالي 885 مليون دولار)، وبنسبة زيادة 24 بالمئة على أساس سنوي. حيث حققت إيرادات قطاعي الحفارات البحرية وخدمات حقول النفط الريادة في نمو العائدات بنسب زيادة 51 بالمئة و16 بالمئة على التوالي على أساس سنوي.

وقالت شركة أدنوك للحفر، في بيان على موقع سوق أبوظبي واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قد نمت بنسبة 31 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم (حوالي 436.6 مليون دولار)، مدفوعة بأداء تشغيلي قوي، مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد الضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي إلى 49 بالمئة، وبلغ صافي الربح لهذا الربع مليار درهم (ما يعادل 272.3 مليون دولار)، بزيادة 26 بالمئة على أساس سنوي.

"أدنوك للحفر": إيرادات العقود في 2024 ستتخطى 3.6 مليار دولار

من جانبه، قال عبدالرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر معلقاً على نتائج الشركة الاستثنائية: يبرهن أداء الشركة القوي في الربع الأول على دخولنا عصرا جديدا من التميز، نزداد فيه قوة، ومحققين أفضل النتائج التي تلبي توقعات السوق وعملائنا ومساهمينا".

كما أشار إلى أن مسار الشركة التصاعدي وقدرتها على توليد تدفقات نقدية كبيرة مستقبلا، شجعت مجلس الإدارة على التوصية بسياسة توزيع أرباح تصاعدية محسنة لتعزيز عوائد المساهمين.

ولفت الصيعري، إلى تبني الشركة إستراتيجية متعددة الأوجه تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة "أدنوك" في مجالي الطاقة الإنتاجية التقليدية وغير التقليدية لتلبية الطلب العالمي المتزايد، ستؤدي إلى إحداث تحول كبير في مجال الحفر، ابتداء من سنة 2024 فصاعدا.

كما نوه إلى إرساء عقد قيمته 6.24 مليار درهم على الشركة يمثل فرصة تحول كبيرة، حيث إن استكشاف مصادر دولة الإمارات الضخمة من الطاقة غير التقليدية يتطلب حفر وتهيئة آلاف الآبار ونحن على أهبة الاستعداد لذلك.

وأضاف قائلا: أن أحد أهم أوجه تلك الاستراتيجية هو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتبنيها، علما بأننا قد قطعنا فيه شوطا بعيدا من خلال مشروعنا الاستراتيجي المشترك، Enersol، للاستثمار في تقنيات الطاقة العالمية والحصول عليها الذي تبلغ قيمته 5.5 مليار درهم.

أهم نتائج الربع الأول 2024:

خدمات الحفر البرية: بلغت إيرادات الربع الأول 1.5 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 16 بالمئة على سنوي، مدفوعة بدخول الحفارات الجديدة إلى الخدمة وبالتالي زيادة أنشطة الحفر.

خدمات الحفر البحرية: بلغت إيرادات هذا الربع 1.02 مليار درهم مسجلة زيادة بنسبة 51 بالمئة، مقارنة بإيرادات نفس الفترة لسنة 2023 جاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة أنشطة الحفر للحفارات ذاتية الرفع الإضافية.

خدمات الجزر الاصطناعية: جاءت إيرادات هذا الربع على أساس سنوي مستقرة ومتسقة مع إيرادات نفس الفترة لسنة 2023 فقد أسهم استقرار النشاط بشكل عام في استقرار النتائج.

خدمات حقول النفط: بلغت إيرادات هذا الربع 525 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي مدفوعة بزيادة النشاط في سوائل الحفر والحفر الموجه. ومن المتوقع أن يرتفع الحجم الإجمالي لنشاط هذا القطاع على مدار العام وفقا للخطط المرحلية بسبب زيادة أنشطة الحفر المتكامل والتوسع في استخدام تقنيات استكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية.

سياسة توزيع أرباح جديدة

في سياق متصل، أوصى مجلس الإدارة بسياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة تُوصي بزيادة نسبة توزيع الأرباح إلى لا تقل عن 10 بالمئة سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة (2024-2028). علاوة على ذلك فإنه يجوز للمجلس، وفقاً لتقديره الخاص، النظر في مسألة توزيع أرباح إضافية لسياسة التوزيع التصاعدية الجديدة، مع وضع اعتبارات خاصة لفرص النمو مع الحفاظ على صافي الدين مقابل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بما يصل إلى الضعف، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ التحويلية.

علماً بأن سياسة توزيع الأرباح الجديدة ستُعرض للموافقة من قبل الجمعية العمومية، في اجتماع يعلن موعده قريبًا. وفقاً لهذه السياسة، من المتوقع أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، مع توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع أرباح مرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.

التعاقد لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية

حصلت أدنوك للحفر على عقد ضخم قيمته 6.24 مليار درهم لتوفير خدمات الحفر المتكاملة للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية بموجبه حفر 144 بئراً لاستكشاف النفط والغاز. ستستفيد أدنوك للحفر من مشروعها الاستراتيجي المشترك و من حزمة تقنيات شركة Enrsol وتقنيات شركة أدنوك الرقمية والمتقدمة وتطبيقاتها المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة على نحو مهني مسؤول.

أنشأت أدنوك للحفر شركة Turnwell لتنفيذ متطلبات العقد ولاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة. كما أبرمت اتفاقاً مبدئياً مع شركتي SLB و Patterson UTI الرائدتين في مجال الطاقة، للدخول في شراكة لتوفير الخدمات المتخصصة والتقنيات الحديثة والابتكارات الحديثة في مجال الحفر لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية، يسري هذا التعاقد بعد توقيع اتفاقيات نهائية مُلزمة والحصول على الموافقات اللازمة.

التوسع في أسطول الحفارات

وصل عدد الحفارات في أسطول أدنوك للحفر في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 137 حفارة، منها 133 مملوكة بالإضافة إلى أربع حفارات برية مستأجرة على أساس التملك، أي بزيادة قدرها 22 حفارة على أساس سنوي. علماً بأن ثلاثة عشر من الحفارات البرية التابعة لأسطول الشركة تعمل بالطاقة الهجينة، وتستخدم تخزين البطارية لتحسين توصيل الطاقة وتقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.

ومن المتوقع أن تُضاف ثلاث حفارات أرضية هجينة إلى الأسطول هذا العام، ليصبح المجموع ستة عشر حفارة تم طلبها جميعها في عام 2023.

كما أعلنت الشركة عن نسبة مرتفعة في توافر الأسطول بلغت 97 بالمئة للربع المنتهي في 31 مارس 2024، مما حقق إيرادات استثنائية وكفاءة تشغيلية.