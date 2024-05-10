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للمرة السادسة.. بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

10
MAY
2024
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أبقى بنك إنجلترا، الخميس، على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.
 
وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وفقا للبيان الصادر اليوم.
 
ويبقي المركزي الإنجليزي منذ أشهر على نسبة الفائدة مرتفعة في محاولة لخفض التضخم إلى المستوى المرجو وهو 2 بالمئة.
 
كبير الاقتصاديين ببنك إنجلترا: خفض الفائدة قد لا يزال بعيدا
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، خلال مارس الماضي، إلى 3.2 بالمئة، عند أدنى مستوياته في نحو عامين ونصف، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
 
وكان التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
 
وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف، حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام.
 
 
ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضا في وقت أقرب خلال الاجتماع المقبل في يونيو، وثلاث تخفيضات أو أكثر في عام 2024. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى توقع انخفاض كبير في معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، من 3.2 بالمئة حاليا إلى أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وفقًا لبعض التوقعات.
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