أرباح "نيسان" اليابانية تقفز 92 بالمئة جراء ارتفاع المبيعات

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أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، الخميس، ارتفاع أرباحها للسنة المالية، والمنتهية في مارس الماضي، بنسبة 92 بالمئة لتصل إلى 426.6 مليار ين (2.7 مليار دولار) نتيجة لارتفاع حجم المبيعات في جميع الأسواق العالمية الرئيسية، باستثناء الصين.

وقالت شركة نيسان موتورز إن المبيعات السنوية ارتفعت 20 بالمئة تقريبا إلى 12.7 تريليون ين (81.5 مليار دولار).

وفي الربع الرابع من العام المالي، أي من يناير 2024 إلى مارس، انخفضت أرباح نيسان، ومقرها مدينة يوكوهاما الساحلية، قليلا إلى 101.3 مليار ين (650 مليون دولار) من 106.9 مليار ين.

كما أشارت الشركة إلى ارتفاع المبيعات الفصلية بنسبة 13 بالمئة إلى 3.5 تريليونات ين (22 مليار دولار) لإنتاجها من السيارات الكهربائية "نيسان ليف" ونماذج إنفينيتي الفاخرة وسيارات زد الرياضية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ماكوتو أوشيدا، إن نيسان تهدف إلى تحقيق مزيد من النمو في إطار استراتيجية تسمى "القوس"، التي اطلقت الشهر الماضي، مع التركيز على السيارات الكهربائية لتعزيز المبيعات.

وتأمل نيسان في الحفاظ على ريادتها في مجال السيارات الكهربائية في السوق اليابانية عبر سيارتها الرياضية أريا. وتشمل طرازاتها الجديدة في الولايات المتحدة سيارات الدفع الرباعي أرمادا ومورانو، وطراز إنفينيتي كيو إكس 80 الفاخر.

وقالت نيسان إنها ستنتج كميات كبيرة من السيارات الكهربائية التي تعمل ببطاريات الجيل التالي بحلول أوائل عام 2029، وستقدم بطاريات الحالة الصلبة لمجموعة من النماذج، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة.

وأعلنت نيسان ومنافستها المحلية هوندا موتورز في مارس عن تعاونهما في تطوير السيارات الكهربائية وتكنولوجيا ذكاء السيارات.

وعندما سأله أحد الصحفيين، رفض أوشيدا التعليق على الإعلان.

وتتوقع نيسان تحقيق أرباح بقيمة 380 مليار ين (2.4 مليار دولار) للعام حتى مارس 2025، بانخفاض 11 بالمئة على أساس سنوي، بسبب تكاليف التطوير التي ستشمل دعم الموردين.

وشكل انخفاض الين ميزة إضافية للمصدرين اليابانيين، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، اذ أسهم في رفع قيمة أرباحها الخارجية عند تحويلها إلى الين.