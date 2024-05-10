13 مليون دولار أرباح "أرامكس" في الربع الأول.. نمو بـ 95%

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أعلنت شركة أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، حيث أظهرت زيادة بنسبة 8 بالمئة في إجمالي إيراداتها على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي، أن صافي الأرباح قد تضاعفت إلى 46.6 مليون درهم (حوالي 12.7 مليون دولار) في الربع الأول 2024، بنمو 95 بالمئة، مقارنة بأرباح بقيمة 23.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

كما سجلت أرامكس ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 8 بالمئة إلى 1.54 مليار درهم من 1.43 مليار درهم في الربع المقابل من 2023.

كما ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 10 بالمئة ليصل إلى 395 مليون درهم في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 358 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وأوضحت أرامكس أن نتائج الربع الأول قد تعززت بفضل اكتساب عملاء جدد إلى جانب موسم الذروة في شهر رمضان، والتوسع الملحوظ بقطاعي التجارة الإلكترونية المدفوع بقطاعي التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية.

من الجدير بالذكر أن الربح الإجمالي للربع الأول ارتفع إلى 219 مليون درهم، بزيادة قدرها 19 بالمئة، فيما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 34 بالمئة.

وأدت الزيادة الكبيرة في أعداد الشحنات إلى تحسن الهوامش، وبالتوازي، لم تتصاعد قاعدة التكاليف الثابتة بنفس الوتيرة، وهذا يؤكد كفاءة وقابلية شبكة أرامكس للتوسع وتعزيز القدرات، واستعدادها لاستيعاب المزيد من النمو.