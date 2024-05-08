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840 مليون دولار إيرادات "أدنوك للإمداد" في الربع الأول 2024

8
MAY
2024
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أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، الشركة العاملة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024.
 
وقالت الشركة في بيان على سوق أبوظبي المالي، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إنها حققت خلال الربع الأول من صافي أرباح بقيمة 712 مليون درهم (حوالي 194 مليون دولار)، أو 0.1 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يشير إلى زيادة بنسبة 34 بالمئة مقارنة بصافي الربح البالغ 533 مليون درهم في الربع الأول من 2023.
 
وأعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 3.08 مليار درهم (حوالي 840 مليون دولار) في الربع الأول 2024، مسجلة زيادة قدرها 42 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
 
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44 بالمئة لتصل إلى 1.05 مليار درهم (حوالي 286 مليون دولار) خلال الفترات نفسها، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل عبر جميع قطاعات الأعمال.
 
وبناء على هذه النتائج القوية والأداء المالي المتميز عبر جميع قطاع أعمالها، قامت الشركة بمراجعة توقعاتها المالية بالزيادة.
 
ساهمت استراتيجية النمو التحويلي الطموحة التي تنتهجها شركة أدنوك للإمداد والخدمات في دعم هذا الأداء المالي القوي. فالشركة تهدف إلى استثمار ما يزيد عن 18.4 مليار درهم (حوالي 5 مليارات دولار) في تعزيز القيمة المتراكمة في الخدمات اللوجستية البحرية المتعلقة بالطاقة على المدى المتوسط، من أجل تلبية الطلب المتزايد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
 
وتعليقا على نتائج الشركة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "بدأت أدنوك للإمداد والخدمات عام 2024 بتحقيق نتائج مالية قوية، مستندة في ذلك إلى إدارجها العام القياسي والنمو القوي الذي حققته في عام 2023، تظهر الزيادات المستمرة والكبيرة في صافي الأرباح والإيرادات بوضوح نجاح استراتيجية النمو التحويلي التي نعتمدها. فنحن نواصل توسيع أسطولنا الرائد في السوق، مع تعزيز نطاقنا الجغرافي وخدماتنا، وزيادة قاعدة عملائنا العالمية لتحقيق قيمة متزايدة لمساهمينا. وستظل الشركة ملتزمة في المستقبل بتوظيف أكثر من 5 مليارات دولار من استثمارات النمو ذات القيمة المتراكمة على المدى المتوسط، والاستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي لدعم أهداف الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة لدينا."
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