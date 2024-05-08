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أبل تطلق أحدث منتجاتها من أيباد مع شريحة M4 الخارقة

8
MAY
2024
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أعلنت شركة آبل، الثلاثاء، عن إطلاق إصدارات جديدة من أجهزتها اللوحية iPad Air وiPad Pro، مع شريحة معززة بالذكاء الاصطناعي غير مسبوقة.
 
وسيتوفر جهاز iPad Pro، الذي يعتبر الأكثر تقدماً والأغلى في تشكيلة آبل، بحجمين، 11 بوصة و13 بوصة.
 
شريحة ذكية
 
وتبرز في الجهاز الجديد شريحة M4، التي تعد بمثابة قفزة نوعية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرته الشركة، تتضمن شريحة M4 وحدة تحكم جديدة للعرض تدعم شاشات OLED، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.
 
وتقدم الوحدة المركزية الجديدة ذات الـ10 نوى أداء يزيد بنسبة 50% مقارنة بشريحة M2 السابقة، مما يجعل الجهاز أسرع بشكل ملحوظ.
 
وأضافت آبل تقنيات متقدمة لأول مرة على الـiPad مثل تتبع الأشعة وتظليل الشبكة، وذلك بفضل وحدة معالجة الرسومات الجديدة التي توفر أداء عرض أسرع بما يصل إلى 4 مرات مقارنة بالنموذج السابق.
 
تصميم معدل
 
كما تم تحسين التصميم الصناعي للجهاز مما يقلل عن درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 20% ويعزز الأداء العام للجهاز بأربع مرات.
 
 وتقدم شاشة iPad Pro الجديدة تقنية Ultra Retina XDR، ويبلغ سعرها 999 دولارا أمريكيا للطراز 11 بوصة و1299 دولارا أمريكيا لطراز 13 بوصة.
 
أما iPad Air الجديد فيعد بأداء أسرع بنسبة 50% ويستخدم شريحة M2، مع توقعات بأسعار تبدأ من 599 دولارا أمريكيا لطراز 11 بوصة و799 دولارا للطراز 13 بوصة.
 
وستكون الأجهزة الجديدة متاحة في المتاجر خلال أسبوع، مما يمثل خطوة هامة لشركة آبل في سوق الأجهزة اللوحية، وقد أدى الإعلان إلى ارتفاع أسهم الشركة بأكثر من 1٪ اليوم، خصوصاً بعد التقرير الذي نشره وول ستريت جورنال حول عمل الشركة على تطوير أشباه موصلات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتشغيل مراكز البيانات.
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