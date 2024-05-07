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الذهب يحافظ على بريقه وسط رهانات خفض الفائدة الأميركية

7
MAY
2024
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام والإقبال على المعدن كملاذ آمن في ظل غموض يكتنف وقف إطلاق النار في غزة.
 
تحديث الأسعار
 
بحلول الساعة 0148 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2324.75 دولار للأونصة بعدما زاد بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.
 
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2334.30 دولار للأونصة.
 
وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "كان الذهب يبني قاعدة ببطء خلال الأسبوع الماضي ليظهر أن الطلب يحوم حول 2280 دولارا. ويواصل الاحتياطي الفيدرالي إثارة زخم حول الخطوة التالية التي من المحتمل أن تخفض أسعار الفائدة".
 
وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز أمس الاثنين بأنه في مرحلة ما غير محددة سيخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة. ولم يقدم جدولا زمنيا لذلك لكنه قال إن الاقتصاد يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل.
 
ويتوقع المتداولون بنسبة 64 بالمئة خفض سعر الفائدة الفيدرالية في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وأضاف سيمبسون أن "المخاوف من احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة" ساعدت الذهب أيضا.
 
كما يراقب المستثمرون عن كثب آخر التطورات في صراع الشرق الأوسط. ووافقت حركة حماس أمس الاثنين على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة قدمته مصر وقطر، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في ضربات على رفح بينما تخطط لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.34 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 957.90 دولار.
 
وكسب البلاديوم 0.3 بالمئة ليبلغ 980.75 دولار للأونصة.
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