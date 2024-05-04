تقرير أممي يشير إلى تغير في أسعار المواد الغذائية في العالم

A + A -

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في شهر أبريل الماضي وسط زيادة أسعار اللحوم، والخضروات، والزيوت، وجاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".

وقالت المنظمة، في بيان اليوم الجمعة، إن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار المواد الغذائية صعد في أبريل 2024 بنسبة 0.3% إلى 119.1 نقطة على أساس شهري.

ولفتت المنظمة إلى أن المؤشر صعد في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بوتيرة قياسية وصعود أسعار الخضروات والزيوت، وأشار إلى أن المؤشر ارتفع الشهر الماضي بعد تراجعه على مدار الأشهر الثلاثة السابقة.

وبحسب بيانات المنظمة فقد ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية الشهر الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الذي قبله وبلغ أعلى مستوى له في 13 شهرا حيث سجل 130.9 نقطة، وترجع الزيادة إلى ارتفاع أسعار زيوت عباد الشمس وبذور اللفت.

وقفزت أسعار اللحوم بنسبة 1.6%، مقابل انخفاض أسعار السكر بنسبة 4.4% وتراجع أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.3% في الشهر الماضي.