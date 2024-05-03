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بقرار محكمة.. أموال "جيه.بي مورغان" تنجو من التحفظ الروسي

3
MAY
2024
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ألغت محكمة روسية قرارا بالتحفظ على بعض أموال بنك "جيه.بي مورغان" في البلاد، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعها بنك "في.تي.بي" الحكومي الروسي.
 
ولكن القرار يسري فقط على الأموال التي يحتفظ بها "جيه.بي مورغان" في ما يسمى بالحسابات من النوع (سي) والتي لا يمكن تحويلها خارج روسيا، وكذلك على الحساب الجاري المخصص لدفع رواتب الموظفين والضرائب.
 
وأمرت المحكمة في وقت سابق بتجميد بعض الأموال في حسابات بنك "جيه.بي مورغان" بعد أن رفع بنك "في.تي.بي" دعوى قضائية ضده للحصول على 439.5 مليون دولار وهو مبلغ يقول إن البنك الأميركي تحفظ عليه في حساب المراسلة في نيويورك عندما خضع البنك الروسي لعقوبات أميركية.
 
وأوضح "جيه.بي مورغان" في مذكرة أمس الأربعاء أن قيمة المطالبات وما جاء في قرارات تجميد أصوله أكبر من قيمة أصوله المتاحة في روسيا.
 
ولم يحدد البنك حجم تلك الأصول.
 
وذكرت وثائق المحكمة الروسية أن "جيه.بي مورغان" لديه في روسيا 243.3 مليار روبل (2.64 مليار دولار) من الأصول ومعظمها، وهو ما يقدر بنحو 204.7 مليار روبل، في حسابات من النوع (سي).
 
ولا يمكن للأجانب الذين لهم هذا النوع من الحسابات تحويل الأموال للخارج لكن لا يمكن أيضا التحفظ عليها بموجب مراسيم رئاسية.
 
وفي الحكم الأحدث، ألغت المحكمة الروسية التحفظ على أموال "جيه.بي مورغان" في حساب النوع (سي) وأعطت لشركة تابعة للبنك في روسيا حرية تنفيذ مدفوعات لدفع أجور الموظفين والضرائب من أحد الحسابات الجارية المنفصلة.
 
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