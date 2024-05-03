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استقرار طلبات إعانات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

3
MAY
2024
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لم يطرأ تغير يذكر على عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، ليظل عند مستويات منخفضة بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.
 
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إنه لم يطرأ تغير على الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية، لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 208 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل.
 
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 212 ألف طلب في الأسبوع المشار إليه.
 
وتراوح عدد الطلبات بين 194 ألفا و225 ألفا هذا العام.
 
فيما أظهر تقرير منفصل صادر عن شركة التوظيف العالمية تشالنجر، جراي آند كريسماس اليوم الخميس أن أرباب العمل في الولايات المتحدة خفضوا 64789 وظيفة في أبريل  بانخفاض 28 بالمئة عن مارس.
 
وتراجعت عمليات تسريح العمالة المخطط لها 3.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
 
وأعلنت الشركات حتى الوقت الراهن من هذا العام عن خفض 332043 وظيفة بتراجع 4.6 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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