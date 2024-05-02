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مايكروسوفت تكشف عن أكبر استثمار في تاريخها في ماليزيا

2
MAY
2024
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تعتزم شركة مايكروسوفت استثمار 2.2 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة في ماليزيا لدعم التحول الرقمي في البلاد، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان.
 
جاء إعلان مايكروسوفت بالتزامن مع زيارة الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا لكوالالمبور الخميس، في إطار جولة في جنوب شرق آسيا للترويج لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركة الأميركية.
 
وزار ناديلا إندونيسيا وتايلاند في وقت سابق من هذا الأسبوع.
 
وقالت مايكروسوفت إن الاستثمار سيشمل بناء بنية تحتية للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وإتاحة فرص لتدريب 200 ألف شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي ودعم نمو مجتمع مطوري البرمجيات في ماليزيا.
 
وقالت مايكروسوفت إن هذا سيكون أكبر استثمار منفرد في تاريخها الممتد 32 عاما في ماليزيا.
 
وقالت الشركة إنها ستعمل أيضا مع الحكومة الماليزية لإنشاء مركز وطني للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات الأمن الإلكتروني عبر الإنترنت.
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