إيرادات تركيا من السياحة ترتفع 5.4% في الربع الأول

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ارتفعت إيرادات قطاع السياحة في تركيا 5.4 بالمئة خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 8.78 مليار دولار، ليحافظ القطاع على أدائه القوي.

وأوضحت المعطيات أن 21 بالمئة من إيرادات السياحة في الربع الأول من العام الجاري، جُنيت من زيارات المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

وأشارت إلى أن 46 بالمئة من الزوار الأجانب قدموا تركيا من أجل الرحلات والأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، و13.3 بالمئة بغية زيارة الأقارب والأصدقاء، و9.6 بالمئة بهدف التسوق.

وقفزت الإيرادات في عام 2023 بواقع 17 بالمئة عن العام السابق إلى مستوى قياسي بلغ 54.32 مليار دولار مع تلاشي تداعيات جائحة كورونا.