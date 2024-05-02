الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع

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تكبدت أسعار الذهب خسائر خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، لتسجل أدنى مستوى في ما يقرب من 4 أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يمكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2284.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 0436 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت الأسعار بما يصل إلى اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولارا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2293.10 دولار للأونصة.

وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأميركي الساعة 1800 بتوقيت غرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة.

ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 26.37 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 935.80 دولار. وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 945.53 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين في الجلسة السابقة.