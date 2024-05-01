3.9 مليار دولار إيرادات "&e" في الربع الأول 2024

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أعلنت مجموعة "إي آند" &e نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2024، حيث سجلت المجموعة نموا سنويا في الإيرادات الموحدة بلغت نسبته 9 بالمئة لتصل إلى 14.2 مليار درهم (حوالي 3.9 مليار دولار) مدعومة بالنمو في الأسواق المحلية والدولية والقطاعات الرقمية.

كما ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة للمجموعة لتصل إلى 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار)، وبنسبة نمو سنوية بلغت 7 بالمئة، في حين ارتفعت أرباح المجموعة الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 6.4 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 3 بالمئة، ما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 45 بالمئة.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، سجلت "إي آند الإمارات" نموا ملحوظا في الربع الأول من العام 2024، حيث وصل عدد مشتركيها إلى 14.5 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي المجموعة إلى 173 مليون، بزيادة قدرها 5 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "إي آند" : حققت "إي آند" أداء قويا خلال الربع الأول من العام 2024، حيث وصلت أرباحها الصافية الموحَّدة إلى 2.3 مليار درهم، بنسبة نمو سنوية بلغت 7 بالمئة.

جاء هذا الأداء مدفوعا بجهود كبيرة ومستمرة بذلتْها المجموعة على صعيد تطوير ركائز أعمالها الرئيسية وتنويعها، وتعزيز الابتكار في مختلف أعمالها، والبناء على ما تمَّ تحقيقه من إرثٍ من الريادة والإنجاز، وبما يُسهم في تعزيز مكانتها بصفتها مجموعةً عالمية رائدة للتكنولوجيا.

وحرصت "إي آند" خلال الربع الأول من العام على مواصلة جهودها في تشكيل شراكات جديدة عبْر منظومة أعمالها، إلى جانب ريادتها في تطبيق التقنيات الناشئة التي من شأنِها المساهمة في تمكين المستقبل الرقمي.

كما تؤكد المجموعة استمرارها في تسخير إمكانات التقنيات التحويلية لتمكين الملايين من العملاء حول العالم عبْر تنفيذ حلول مبتكَرة وسبَّاقة تدعم تطلعات المساهمين، وتُواكب توجُّهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الريادة في مختلف المؤشرات الرقمية".

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند" : تُظهر النتائج المالية للربع الأول من هذا العام حجمَ ومستوى التطورات والإنجازات التي حقَّقتها "إي آند" خلال تحوُّلها إلى مجموعة تكنولوجية عالمية، كما تُظهر في الوقت نفسه صحةَ النَّهْجِ الذي تتبنَّاه المجموعة في أعمالها، والذي يركِّز على البناء والإضافة على ما تمَّ تحقيقه من نجاحات سابقة؛ حيث يُعد الأداء القوي الذي حقَّقته "إي آند" شهادة على نجاح التوجُّهات الاستراتيجية التي قُمنا بها، لا سيما من حيث تنويع محفظة أعمالنا، وتعزيز علامتنا التجارية، وتوسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية.

وأضاف : إننا على ثقة بأن الأداء القوي الذي تَحَقَّقَ خلال الربع الأول من هذا العام يُعتبر نقطة انطلاق نحو بَذْلِ المزيد من الجهود التي سنسعى من خلالها إلى توفير قيمة مضافة لمساهمينا، علاوة على تمكين الأفراد والمجتمعات التي تتواجد بها.