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2.2 مليار دولار إيرادات "أبوظبي الأول" في الربع الأول

1
MAY
2024
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حقق بنك أبوظبي الأول ارتفاعا في صافي الأرباح بحوالي 7 بالمئة إلى 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، كما صعدت الإيرادات إلى 8 مليارات درهم (ما يعادل 2.2 مليار دولار) خلال نفس الفترة، مما يعكس نجاح الاستراتيجية التنموية التي يتبعها البنك.
 
ويتجسد الأداء الاستثنائي للبنك في نمو الإيرادات بنسبة 18 بالمئة، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى 8 مليارات درهم، مدفوعة بنمو الأعمال وقوة الميزانية العمومية وارتفاع هامش الفوائد، إضافة إلى الإيرادات غير المموّلة التي ساهمت بنسبة 39 بالمئة، في حين ارتفع صافي الأرباح بحوالي 7 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
 
وتعكس هذه النتائج الأثر المحدود لضريبة الشركات التي تم اعتمادها مؤخراً في الإمارات.. كما واصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته الرائدة كأكبر بنك في دولة الإمارات، كما في نهاية شهر مارس الماضي، مع وصول قيمة إجمالي الموجودات إلى 1.24 تريليون درهم (حوالي 337.6 مليار دولار) والقروض إلى 508 مليارات درهم، والودائع إلى 803 مليارات درهم ؛ وهي الأعلى في تاريخ البنك.
 
وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.4 بالمئة، بما يتوافق مع توجهات البنك على المدى المتوسط الهادفة إلى الحفاظ على هذه النسبة عند أكثر من 16 لالمئة، وبما يعكس التزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
 
كما حافظ البنك على قوة السيولة والكفاءة التشغيلية، وعلى معدل 24 بالمئة للمصروفات مقابل الإيرادات.
 
وبهذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يواصل بنك أبوظبي الأول تحقيق نتائج استثنائية ونمواً ملحوظا في الإيرادات مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بتوسع الأعمال في جميع القطاعات، الأمر الذي ساهم في تعزيز أسسنا المالية وتجاوز موجودات المجموعة عتبة 1.2 تريليون درهم..ويبقى تركزينا موجهاً نحو مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التنموية وتعزيز إمكاناتنا وكفاءاتنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".
 
وأشارت إلى أن النتائج المالية التي حققها بنك أبوظبي الأول منذ بداية 2024، تؤكد متانة المقوّمات التي يتمتع بها البنك وتعكس الأداء المتميز الذي حققه خلال عام 2023، وهو ما تجسد في نمو الأرباح والإيرادات والعمل المتواصل على تعزيز عامل المرونة في الأعمال.
 
ولفتت إلى استناد نجاحات البنك على الركائز القوية لاقتصاد دولة الإمارات، وهو ما يتزامن مع نمو زخم الأنشطة الدولية للمجموعة.
 
وأضافت الرستماني: "نواصل وضع عملائنا في مقدمة أولوياتنا، من خلال التركيز على اعتماد أحدث الابتكارات والتطورات التقنية إلى جانب تنويع قطاعات الأعمال والتركيز على التمويل المستدام، بأسلوب قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية".
 
واستناداً إلى الزخم الكبير الذي شهده في عام 2023، واصل بنك أبوظبي الأول تحقيق الإيرادات من مختلف قطاعات أعماله والأسواق التي يزاول أنشطته فيها.. وفي هذا السياق، ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار بنسبة 26 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 2.8 مليار درهم، في حين سجلت الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية إيرادات بقيمة 1.8 مليار درهم بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
وحققت الأسواق العالمية نمواً بنسبة 29 بالمئة مقارنة مع إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 1.9 مليار درهم، كما ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 37 بالمئة مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي لتبلغ 1.1 مليار درهم، وسجلت الخدمات المصرفية الخاصة الدولية نمواً في الإيرادات بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 308 ملايين درهم.
 
وارتفعت إيرادات العمليات المحلية بنسبة 14 بالمئة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 5.9 مليار درهم، في حين حققت العمليات الدولية نمواً بنسبة 33 بالمئة مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي لتصل إلى ملياري درهم.
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