استقرار التضخم في ألمانيا عند 2.2% خلال أبريل

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استقر معدل التضخم في ألمانيا خلال أبريل عند 2.2 بالمئة على أساس سنوي عند أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، وفقا لأرقام أولية نشرت الإثنين، ما يعزز احتمال خفض معدلات الفائدة في منطقة اليورو.

وأضاف مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس" في بيان أن معدل التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بلغ 3 بالمئة، بانخفاض 0.3 بالمئة بالمئة مقارنة بشهر مارس.

واعتبر الخبير الاقتصادي في ديكابنك أولريش كاتر أن "تواصل تراجع معدل التضخم الأساسي يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة في يونيو".

مع عدم تسجيل مفاجأة سيئة بشأن التضخم في منطقة اليورو بأكملها خلال فصل الربيع، فإن خفض سعر الفائدة أمر وارد في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في يونيو، وفق التصريحات الأخيرة الصادرة عن قادته ومن بينهم رئيسته كريستين لاغارد.

وخلال شهر واحد، ارتفعت الأسعار في ألمانيا بنسبة 0.5 بالمئة.

وانخفضت أسعار الطاقة، العامل الرئيسي في التضخم لمدة عامين، بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بشهر أبريل 2023، ولكن بسرعة أقل مما كانت عليه في مارس (-2.7 بالمئة) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود ورفع التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في أبريل على أسعار الغاز والتدفئة.

وعلى صعيد المواد الغذائية، عادت الأسعار إلى الارتفاع من جديد بنسبة 0.5 بالمئة على مدى شهر واحد، بعد انخفاضها بنسبة 0.7 بالمئة في مارس.

وتواصل أسعار الخدمات التحرك فوق المؤشر العام، فقد ارتفعت بنسبة 3.4 بالمئة خلال شهر واحد، في حين تؤثر الزيادات الكبيرة في الأجور على الأسعار النهائية.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يبلغ التضخم في المتوسط 2.4 بالمئة هذا العام، بعد أن بلغ 5.9 بالمئة العام الماضي، بفضل الانخفاض الأقوى من المتوقع في أسعار الطاقة.

مؤشر الأسعار الموحد الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي مرجعا، ارتفع بشكل طفيف في أبريل إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي، وظل قريبا من الهدف المحدد عند 2 بالمئة.

وفي إسبانيا، تسارع التضخم قليلا في أبريل ليصل إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي، بسبب أسعار الغاز والمواد الغذائية، وفقا لتقدير رسمي أولي.