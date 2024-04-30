273 مليون دولار أرباح "بروج" الإماراتية في 3 أشهر

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أعلنت بروج بي ال سي "بروج"، إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، تحقيقها نمواً بنسبة 37% على أساس سنوي في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 1 مليار درهم (273 مليون دولار) بفضل العلاوات السعرية القوية، المدفوعة بالتركيز على قطاعات المنتجات عالية القيمة وإدارة التكلفة بكفاءة عالية.

وقالت الشركة في بيان، إنها تواصل تحقيق مميزات تنافسية مهمة في أسواق النمو الرئيسية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا بفضل ما تقدمه من حلول متميزة تلبي احتياجات قطاعات متنوعة، مثل البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والتغليف المخصص، والرعاية الصحية.

ونتيجةً لذلك، ارتفعت العلاوة السعرية للبولي إيثيلين الذي تنتجه "بروج" لتصل إلى 222 دولاراً للطن، بزيادة قدرها 19 بالمئة مقارنة بالربع السابق، كما زادت علاوة البولي بروبيلين بنسبة 46 بالمئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 162 دولاراً للطن.

وخلال الربع الأول، انخفضت قاعدة التكاليف الإجمالية بنسبة 20 بالمئة عن العام السابق و18 بالمئة عن الربع السابق لتصل إلى 2.7 مليار درهم (739 مليون دولار)، مما ساهم في إحراز تحسن في هوامش "بروج" الربحية الرائدة في القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة بلغت 44 بالمئة، ارتفاعاً من نسبة 40 بالمئة التي سجلتها خلال الربع الأخير من عام 2023.

وتواصل "بروج" الاعتماد على نهج منضبط في إدارة قاعدة التكاليف، عقب النتائج المميزة التي حققها "برنامج تعزيز القيمة" خلال العام 2023، والذي تجاوز أهدافه المحددة مسجلاً أثراً مالياً إيجابياً بقيمة 2.2 مليار درهم (607 مليون دولار) خلال العام 2023.

وقد أكدت "بروج" مجدداً خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية الذي عقد في 28 مارس الماضي عزمها على دفع توزيعات أرباح جذابة بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2024 مدعومة بقدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية استثنائية وميزانية عمومية قوية.

وبهذه المناسبة، قال هزيم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: "تواصل بروج تأكيد دورها الريادي القوي في هذا القطاع وفقاً لمجموعة واسعة من المعايير، بدءاً من الربحية والعلاوات السعرية المرتفعة وصولاً إلى المستويات التشغيلية المتميزة والكفاءة العالية في الأداء. ومن خلال تحقيقها أرباحاً قوية في ظل ظروف الأسواق العالمية الصعبة، فقد أثبتت الشركة مرونة وسرعة كبيرة في التكيف. وقد زاد هذا الأمر من ثقتنا بأن بروج ستحقق نجاحاً مستمراً خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "تستمر استراتيجيتنا في التركيز على القطاعات عالية القيمة التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء في الأسواق ذات الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم وتوسيع نطاق حضورنا الجغرافي. ويدعم ذلك كله قدرتنا المتواصلة على تطوير منتجات مبتكرة ومتميزة، والتزامنا الشديد بالتميز في جميع جوانب أعمالنا، بدءاً من إتباعنا لكافة شروط السلامة والاستخدام الأمثل لمرافقنا الإنتاجية في الرويس وصولاً إلى توسيع شبكتنا التجارية الدولية.

وتمضي "بروج" حالياً نحو تنفيذ نقلة نوعية في مسيرتها التنموية، حيث تحقق تقدماً كبيراً في تطوير مشروع "بروج 4" الذي تم إنجاز أكثر من 60 بالمئة من أعماله الإنشائية، والذي سيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 6.4 مليون طن، بالاعتماد على جيل جديد من التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز تنوع مجموعتنا من المنتجات. كما تسعى الشركة أيضاً إلى استكشاف آفاق أوسع من النمو العالمي بما في ذلك فرصة نمو كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي وصلت إلى مرحلة دراسة الجدوى".

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تركيز إستراتيجي على قطاعات المنتجات عالية القيمة يدعم ارتفاع الأسعار والأرباح

سجّلت "بروج" إيرادات بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2024، ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى تراجع الأسعار والصيانة التشغيلية الشاملة المخطط لها والمرتبطة بالمواد الأولية والتي كان لها تأثير على حجم الإنتاج بنحو 170 كيلو طن خلال الربع السنوي المذكور. واصلت العمليات أداءها في تحقيق سجل مميز في الإنتاج، الأمر الذي انعكس في موثوقية الأصول الإجمالية بنسبة 99 بالمئة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وجاء هذا التحسن المتتابع بمقدار 400 نقطة في الهوامش الربحية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدفوعاً بارتفاع العلاوات السعرية، حيث واصلت بروج سعيها في إتباع إستراتيجية محددة لإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة. وانعكس كل ذلك في تعزيز أهمية حلول الطاقة والبنية التحتية، والتي شكلت 45 بالمئة من إجمالي حجم المبيعات، محققةً ارتفاعاً من 36 بالمئة والتي تم تسجيلها في الربع الأخير من عام 2023.

أما متوسط أسعار مبيعات "بروج" فقد ارتفع عن الربع السابق بنسبة 4 بالمئة للبولي إيثيلين و6 بالمئة للبولي بروبيلين، مقارنة بارتفاع بنسبة 1 بالمئة في الأسعار القياسية العالمية لكلا المنتجين. ولذلك، فإن العلاوة السعرية للبولي إيثيلين البالغة 222 دولاراً للطن الواحد وللبولي بروبيلين البالغة 162 دولاراً للطن الواحد خلال هذا الربع السنوي قد تجاوزت توقعات الشركة بخصوص علاوتها السعرية خلال دورة السوق والبالغة 200 دولار للطن من البولي إيثلين، و140 دولاراً للطن من البولي بروبيلين، والتي لا تزال مستمرة وفقاً لتأكيدات الإدارة.

وبلغ صافي الأرباح 1 مليار درهم (273 مليون دولار)، ما يمثل زيادةً بنسبة 37 بالمئة على أساس سنوي. كما وصلت التحويلات النقدية إلى مستوى مرتفع بلغ 97 بالمئة مع وجود تدفقات نقدية تشغيلية حرة معدلة بشكل قوي بلغت 2 مليار درهم (552 مليون دولار)، بزيادة قدرها 46 بالمئة على أساس سنوي.

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إحراز تقدم قوي في مبادرات النمو الإستراتيجية

تعمل الشركة بفعالية على تطوير قدراتها الإنتاجية للبولي إيثيلين، حيث بلغت نسبة استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع "بروج 4" أكثر من 60 بالمئة حتى الآن.

وسيساهم المصنع الجديد في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 28 بالمئة، مما يجعل من المواقع الإنتاجية لبروج في الرويس أكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد.

ومن المتوقع أن يساهم الإنتاج المرتفع في تحقيق إيرادات تتراوح ما بين 5.5 مليار إلى 7 مليار درهم (1.5 إلى 1.9 مليار دولار) سنوياً، وذلك بعد إعادة ضم المصنع الجديد إلى "بروج" وزيادة الإنتاج الإجمالي لها. وتسير أعمال الإنشاء في هذا المشروع وفق الخطة المحددة، حيث من المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2025، حيث سيتم بعدها نقل المشروع إلى ملكية "بروج" من قبل مساهميها الرئيسيين، "أدنوك" و"بورياليس".

يواصل مشروع "بروج 4" دوره في تحفيز قطاع التصنيع بدولة الإمارات، كما يعتبر مساهماً كبيراً في دعم "برنامج المحتوى الوطني" في دولة الإمارات، حيث يستهدف تحقيق تقييم بنسبة 63 بالمئة ضمن مؤشر البرنامج.

وحقق هذا المشروع بالفعل مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال منح أوامر شراء يزيد مجموع قيمتها عن 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) لشركات محلية داخل الدولة.

وتقوم "بروج" أيضاً بإعداد وتطوير خطط تخص وحدة الإيثيلين الثانية في مجمعها الصناعي بهدف زيادة إجمالي إنتاج الأوليفين والبولي أوليفين بمقدار 230 ألف طن إضافية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الوحدة الإنتاجية بعد انتهاء المشروع في عام 2028 بتحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 809 مليون إلى 920 مليون درهم (220 مليون دولار و250 مليون دولار). وسيساهم هذا التحديث في وحدة الإيثيلين الثانية إلى جانب مشروع "بروج 4" في تعزيز الطاقة الإنتاجية الإجمالية السنوية لبروج لتصل إلى 6.5 مليون طن.

دفع عجلة التميز التشغيلي والابتكار بدعم من التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي

تقوم شركة "بروج" بتنفيذ سلسلة من برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عبر كافة عملياتها، بهدف دفع عجلة الابتكار وتعزيز القيمة وكفاءة عملياتها. وقد حققت هذه المبادرات بالفعل قيمة كبيرة حيث تستهدف الشركة تحقيق ما يقرب من 1 مليار درهم (280 مليون دولار) من توليد القيمة خلال السنوات القادمة.

ويلعب "مركز بروج للابتكار" في أبوظبي دوراً رئيسياً في تحقيق ميزة تنافسية دولية مستدامة، كما ساهم المركز في تسهيل طرح 8 منتجات رائدة خلال العام الماضي، والتي شملت أحد الحلول المبتكرة المخصصة لأنابيب الغاز والمعترف بها عالمياً من حيث معايير السلامة والموثوقية والتي لا مثيل لها، مما ساهم في التوسع الناجح في قطاع حلول البنية التحتية.

تعزيز الحضور الدولي

أعلنت شركة "بروج"، في وقت سابق من العام الجاري، افتتاحها مكاتب جديدة في كينيا وكوريا الجنوبية تماشياً مع إستراتيجيتها المتمثّلة في زيادة حصتها السوقية ضمن المناطق الجغرافية التي تسجّل معدلات نمو عالية. وقد بلغ عدد مكاتب الشركة عالمياً حتى الآن 14 مكتباً دولياً في أسواقها الرئيسية بدولة الإمارات والصين ومصر والهند واليابان وجنوب شرق آسيا.

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الإلتزام بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2045

أعلنت "بروج" في شهر أبريل لهذا العام عن التزامها بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري عبر أعمالها وأنشطتها ضمن النطاقين 1 و2 بحلول العام 2045. ويعتبر هذا الالتزام امتداداً لنهج الشركة في تبنّي أفضل الممارسات المتبعة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما يدعم أهداف الاستدامة المنشودة بدولة الإمارات.

وفي إطار سعيها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري عبر عملياتها وأنشطتها، حددت شركة "بروج" أهدافاً مرحلية تتمثل في خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة وخفض كثافة الطاقة بنسبة 30 بالمئة بحلول العام 2030. وستبحث الشركة أيضاً إمكانية توظيف حلول التكنولوجيا الحديثة واعتماد وسائل خفض الانبعاثات ضمن مجالات رئيسية، من بينها توفير الطاقة الكهربائية والتقاط الكربون.

نظرة مستقبلية

ستواصل "بروج" جهودها في التركيز الإستراتيجي على القطاعات عالية القيمة بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة وتزويد الكهرباء. وتتوقع إدارة الشركة مستقبلاً إيجابياً بشأن تسعيرها لمنتجات البولي أوليفين، كما تكرر تأكيدها على توجيهات العلاوات السعرية لديها خلال الدورة.

وقد ساهم برنامج بروج الناجح لتعزيز القيمة في إضافة أثر إيجابي كبير على الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنة بخط الأساس لعام 2022، وتتوقع الإدارة الحفاظ على غالبية المكاسب من التدابير التي تم اتخاذها لتحسين التكاليف في عام 2024 وما بعده، مع الاستمرار في الاستثمار في الابتكار لتحسين توظيف تقنية Borstar® المبتكرة من "بورياليس" بموازاة تحقيق وفورات في حجم الإنتاج ضمن أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم.