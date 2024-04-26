يلين: الاقتصاد الأميركي قوي والتضخم يتحرك نحو مستواه الطبيعي

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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، على الرغم من بيانات النمو في الربع الأول والتي جاءت أضعف من المتوقع.

وأضافت الوزيرة: "الاقتصاد الأميركي يعمل بكل قوته والتضخم في طريقه نحو مستواه الطبيعي".

وأشارت يلين إلى أن أداء الاقتصاد جيد للغاية، مؤكدة أن القراءة الأضعف من المتوقع ليست مثيرة للقلق، إذ أن مقاييس النمو الأساسي كانت قوية.

وذكرت وزارة التجارة أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي قدره 1.6 بالمئة خلال الربع الأول، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2022، وأقل من التوقعات البالغة 2.4 بالمئة.

وتوقعت الوزيرة استمرار اعتدال التضخم في تكاليف السكن مع استقرار الإيجارات، مضيفة أن نشاط سوق العمل ليس قويًا للدرجة التي تشكل فيها الأجور ضغوطًا تضخمية.

وقالت: "أعتقد أن الأساسيات هنا تتماشى مع استمرار التضخم في الانخفاض نحو المستوى الطبيعي".