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المركزي الياباني يثبت الفائدة.. والين يواصل الهبوط

26
APRIL
2024
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سجل الين أدنى مستوى في ثلاثة عقود أمام الدولار، الجمعة، بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير مما زاد من ترقب المتداولين لتوقيت ونطاق تدخل السلطات في طوكيو لدعم العملة.
 
وهبط الين بنحو 0.2 بالمئة وسجل 156.1 للدولار في الدقائق التالية لإعلان بنك اليابان لقراره. كما لامس الين أدنى مستوى أمام اليورو في 16 عاما مسجلا 167.38 لليورو وأقل مستوى في نحو عقد أمام الدولار الأسترالي.
 
وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة للمدى القصير عند نطاق بين صفر و0.1 بالمئة وتوقع أن يظل التضخم حول اثنين بالمئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
 
ولم تتوقع الأسواق أي تغير في السياسة النقدية ولذلك جاءت التحركات محدودة وينصب التركيز الآن على استشفاف مؤشرات من لهجة تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي يعقد في الساعة 3:30 عصرا بتوقيت طوكيو (0630 بتوقيت غرينتش).
 
 
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الجمعة، إنه يراقب تحركات العملة عن كثب ومستعد لاتخاذ أي خطوات في هذا الصدد.
 
وهبط الدولار بضغط من بيانات نمو في الولايات المتحدة جاءت أضعف من المتوقع حتى رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة بسبب مؤشر على أن التضخم لا يزال أعلى من المتوقع.
 
وصعد اليورو 0.3 بالمئة، الخميس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين مسجلا 1.0728 دولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأيمركي نما بأبطأ وتيرة في نحو عامين في الربع الأول.
 
وتخطى الدولار الأسترالي لفترة قصيرة متوسط التحركات لمئتي يوم مسجلا 0.6539 دولار أميركي قبل أن يتم تداوله حول 0.6522 في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة.
 
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة أمس الخميس وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.2503 دولار. كما صعد الدولار النيوزلندي في التداولات الصباحية الآسيوية مسجلا 0.5960 دولار أميركي وحقق مكاسب على مدى الجلسات الأربع السابقة.
 
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