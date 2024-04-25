أرباح "إيني" الإيطالية تهبط 46% خلال الربع الأول من 2024

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تراجعت أرباح شركة "إيني" الإيطالية بشكل حاد خلال الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من تجاوزها لتقديرات المحللين.

وبلغ صافي الدخل المعدل للشركة الإيطالية 1.58 مليار يورو (نحو 1.7 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس بحسب بيان "إيني"، الأربعاء، انخفاضا من 2.91 مليار يورو في العام السابق، أي بنسبة انخفاض بلغت 45.7 بالمئة، ولكنه أعلى قليلاً من متوسط تقديرات المحللين البالغة 1.57 مليار يورو.

وقالت الشركة إن أرباح التشغيل المعدلة في أعمال الغاز بلغت 325 مليون يورو، بانخفاض من 1.42 مليار يورو في العام السابق، بسبب انخفاض الأسعار وقلة الفرص التجارية.

واستقرت أرباح قسم التنقيب والإنتاج عند 3.32 مليار يورو.

وارتفع إنتاج النفط والغاز بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى 1.74 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً خلال هذه الفترة.

وقالت الشركة إن وحدة الطاقة المتجددة Plenitude سجلت زيادة في الأرباح الأولية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 48 بالمئة إلى 346 مليون يورو بعد زيادة الإنتاج والأداء في أسواق البيع بالتجزئة.

في حين انخفضت أرباح أعمال الغاز الطبيعي لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة بشكل ملحوظ عن العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي في بيان: "تضع النتائج الشركة بقوة على المسار الصحيح لتجاوز أرباح العام بأكمله بينما نعمل على تنمية أعمال المنبع بكفاءة".

وأعلنت "إيني" عن خطط لإعادة شراء أسهمها هذا العام بقيمة إلى 1.6 مليار يورو، وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 15.55 يورو للسهم اعتبارًا من الساعة 9:06 صباحًا في ميلان.