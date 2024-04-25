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صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليميا في الرياض

25
APRIL
2024
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قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه سيفتتح مكتبا إقليميا جديدا في العاصمة السعودية الرياض، في مسعى لتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
 
وأضاف البيان أنه تم تعيين عبد العزيز واني، وهو مواطن سنغالي، أول مدير للمكتب الإقليمي.
 
ووافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاق لإنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في البلاد في مارس.
 
وكانت وزارة المالية السعودية قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة في أكتوبر من العام 2022.
 
وحينها أعلنت المالية السعودية أن هذه الخطوة تعكس مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.
 
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مؤخراً، إن "مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية".
 
يذكر أن صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، كان قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2024 إلى 2.7 بالمئة، متوقعاً تباطؤ وتيرة الانتعاش في ظل انخفاض إنتاج النفط، لكنه توقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قوياً هذا العام.
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