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أرباح "جنرال موتورز" الأميركية تقفز 25% بالربع الأول من 2024

24
APRIL
2024
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ارتفع صافي أرباح شركة "جنرال موتورز" الأميركية في الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 25 بالمئة، بفضل عمليات التسليم القوية للشاحنات الصغيرة وغيرها من المركبات ذات الربحية العالية.
 
وجاء ذلك رغم الانخفاض الطفيف في مبيعات السيارات الأميركية بشكل عام.
 
وقالت شركة صناعة السيارات، ومقرها ديترويت، إنه رغم انخفاض متوسط سعر مبيعاتها قليلا مقارنة بالعام الماضي بما يقل قليلا عن 50 ألف دولار، إلا أن مبيعات سيارات البيك أب" ظلت قوية، ولم تشهد تآكلا في الأسعار كما شهدته شركات أخرى.
 
وقالت جنرال موتورز، الثلاثاء، إنها حققت 2.97 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس، مع زيادة الإيرادات بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى ما يزيد قليلا عن 43 مليار دولار.
 
كما حققت الشركة إيرادات بواقع 2.62 دولارا للسهم الواحد، متجاوزة تقديرات وول ستريت التي بلغت 2.13 دولارا.
 
كما سمحت الأسعار الجيدة لجنرال موتورز برفع توجهات صافي الدخل للعام بأكمله بشكل طفيف إلى نطاق يتراوح بين 10.1 إلى 11.5 مليار دولار، بعد أن كان ما بين 9.8 مليارات إلى 11.2 مليار دولار.
 
وارتفعت أرباح السهم المعدلة لعام 2024 إلى 9 دولارات إلى 10 دولارات، ومن 8.50 دولارات إلى 9.50 دولارات.
 
وقال المدير المالي للشركة، بول جاكوبسون، إن الأسعار انخفضت قليلا لأن جنرال موتورز باعت حصة أكبر من السيارات منخفضة التكلفة، مثل سيارة شيفروليه تراكس الصغيرة ذات الدفع الرباعي، والتي يبدأ سعرها من 21.495 دولارا، بما يتضمن الشحن.
 
وأضاف: "كانت الأرباح قوية للغاية بشكل إجمالي"، مشيرا إلى أن مبيعات الشاحنات الصغيرة ارتفعت بنسبة 3 بالمئة في الولايات المتحدة.
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